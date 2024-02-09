Поляки, Ленин, Сталин и австро-немцы: Путин снова наговорил бреда про Украину

Бред, который наговорил Путин – это квинтэссенция российских "сказок", сочиненных про Украину

Российский диктатор Владимир Путин во время разговора с американским пропагандистом Такером Карлсоном наговорил много псевдоисторического бреда. Он устроил американцу "исторический экскурс" почти на полчаса; на восьмой минуте Карлсон заявил, что это не касается темы встречи и вообще он запутался, но Путина это не остановило.

Об этом говорится в интервью, которое диктатор дал Карлсону. Интервью появилось на сайте пропагандиста.

В частности, по версии Путина, само название "Украина" якобы придумали поляки. Идея украинского народа продвигалась "австро-германским генштабом". Территории Украине якобы выдал Ленин, а собрал земли вместе – Сталин. О том, что каждое заявление вступает в противоречие с предыдущим, Путин даже не подумал.

Также российский диктатор заявил, что все левобережные земли якобы "исторически принадлежат России". То есть он дал понять, что будет продолжать войну как минимум до тех пор, пока не захватит территории, на которые претендует. Именно с этим, скорее всего, связано требование Путина, направленное США и НАТО – что Запад должен признать уже оккупированные территории Украины российскими, а также "договариваться" с Кремлем с учетом "российских интересов".

Напомним, "Телеграф" собрал основные заявления российского диктатора во время интервью пропагандисту Карлсону.

Отметим, что президент России не давал личные интервью с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Хотя желающих было немало, многочисленные запросы журналистов на разговор с Путиным не удовлетворялись.

Также "Телеграф" писал, что в Белом доме отреагировали на то, что Такер Карлсон прибыл в РФ и взял интервью у Путина. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что многие люди в США поддерживают Украину.