Путін знову заявив про бажання розпочати переговори з Україною: що сказав диктатор

Росія нібито готова до діалогу

Російський диктатор Володимир Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною. За його словами, Росія нібито готова до діалогу.

Про це повідомляють пропагандисти із ТАСС. Путін також вибухнув абсурдною заявою, що його країна нібито від початку війни, яку вона ж і почала, хоче миру.

"РФ готова до діалогу щодо українського врегулювання, питання в тому, чи хоче цього Київ… РФ навіть після початку спецоперації (війни — Ред.) прагнула завершити конфлікт мирним шляхом, але Україна цього не захотіла", — передають пропагандисти слова Володимира Путіна.

Варто зазначити, що останнім часом РФ все частіше порушує тему переговорів щодо війни в Україні. Так, наприклад, нещодавно глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова домовитись із Заходом щодо війни в Україні, але виключно на своїх умовах.

Раніше "Телеграф" писав, що Путін знову поскаржився на зрив домовленостей з Україною і обман. Про це він розповів американському пропагандисту Такеру Карлсону, якого у своїй промові згадав Лавров.