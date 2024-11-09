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Війна — день 990: Росія штурмує Курщину, а Україна отримала файні новини з США

Автор
Валерія Куценко
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Настав новий день спротиву російським окупантам
Настав новий день спротиву російським окупантам. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 9 листопада 2024 року. Минула доба ознаменувалася в Україні низкою хороших новин — президент Володимир Зеленський пообіцяв надбавки вчителям у 2025 році та зимовий пакет допомоги для українців, тоді як США нарешті дозволили своїм військовим підрядникам ремонтувати західну техніку в Україні. Але не обійшлося і без приводів для тривоги, адже військові КНДР вже були помічені в Курській області РФ, а Росія готується до завдання нового масованого удару.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 9 листопада. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 В Одесі чули сильний вибух. Повітряні сили повідомляють про "Шахеди" у Сумській, Чернігівській Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській областях та над Чорним морем неподалік Одещини.

DeepState: російські військові продовжують штурмові дії в Курській області. Активність противника збереглася біля Погребків, Зеленого Шляху та Дар’їна. Ворог рухається колонами із десантом. Бої продовжуються, ситуація уточнюється.

А ось як виглядає карта бойових дій на Покровському та Курахівському напрямах станом на початок дня 9 листопада:

Карта боїв за Покровськ та Курахове 09.11.2024
Карта боїв за Покровськ та Курахове 09.11.2024

Про те, що відбувалося 6 листопада, читайте у трансляції: Війна — день 987: росіяни хочуть взяти Курахове у півкільце, а у США обрали Трампа президентом

Із ситуацією в Україні за 7 листопада ви можете ознайомитись у матеріалі: Війна — день 988: росіян сповільнили наступ та вдарили КАБами по Запоріжжю

Про новини та події 8 листопада ми розповідали тут: Війна — день 989: росіяни наступають на Курщині і тиснуть біля Курахового