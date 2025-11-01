"Священная корова" Путина: сколько ракет "Орешник" может иметь Кремль

У россиян было несколько "выстрелов", но один уже использован, а еще один — уничтожен

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 31 октября заявил, что российская ракета "Орешник", которую якобы поставят в Беларуси до конца года, сможет бить по Европе. На фоне угроз "картофельного фюрера", как Лукашенко называют в Украине, "Телеграф" решил подсчитать, сколько "Орешников" может иметь Россия.

Что нужно знать:

Россияне не могут иметь много ракет этого типа — они слишком дорогие

Россияне только один раз смогли удачно использовать эту ракету

На один пусковой комплекс у врага стало меньше благодаря работе Украины

В июне украинские СМИ писали, что у России якобы есть не менее 10 ракет "Орешник". Однако эксперты быстро развеяли эту "страшилку": создать 10 ракет россияне просто не смогли бы — не хватает времени, денег и технологий. Ракеты есть, но их гораздо меньше: их главная функция — это запугивание, а количество ракет в этом вопросе не играет никакой роли.

При этом стоит принять во внимание, что "Орешник" — очень дорогая ракета, значительно дороже даже "Кинжала", или "Циркона". Так, военная промышленность РФ производит "Кинжалы" по цене от 4,5 миллиона долларов за единицу и "Цирконы" ценой от 5,6 млн долларов за единицу. В то же время стоимость одного "Орешника" оценивается в действительно космические суммы — по разным оценкам, от 20 до 40 миллионов долларов.

Так сколько ракет?

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга 31 октября, ссылаясь на данные Службы внешней разведки Украины, отметил, что у россиян было только три ракеты "Орешник", считая ту, которую враг запустил по Днепру 21 ноября 2024 года. У россиян есть планы производить по шесть таких ракет в год, но и это фактически мечты, выдаваемые за действительность.

Более того, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщил, что Силы обороны в 2023 году на полигоне "Капустин Яр" уничтожили одну пусковую "Орешника" вместе с боеприпасом. Тогда об этой ракете было мало что известно, поэтому об операции долгое время знал только ограниченный круг лиц, среди которых Зеленский и несколько президентов других стран.

Таким образом, по состоянию на начало 2025 года у россиян оставался только один выстрел. А глава СЗРУ Олег Иващенко отметил, что еще три ракеты россияне могли изготовить в течение первых 10 месяцев 2025 года. Таким образом, более четырех единиц "Орешника" у российского режима быть не может.

Что известно о "священной корове" Путина

Баллистическая ракета "Орешник" – это ракета средней дальности. Впервые информация о ней появилась в публичном пространстве в 2024 году. Тогда ее называли межконтинентальной баллистикой. Предполагалось, что это разработка на базе российского комплекса РС-26 "Рубеж". Ракета имеет следующие характеристики:

Дальность полета : до 5000 км.

: до 5000 км. Скорость : около 13 500 км/ч.

: около 13 500 км/ч. Вес : более 40 тонн, из которых 1500 кг приходится на боевую часть. Все остальное – это "начинка" и топливо.

: более 40 тонн, из которых 1500 кг приходится на боевую часть. Все остальное – это "начинка" и топливо. Количество боевых блоков : до шести.

: до шести. Тип топлива : твердотопливная система, которая позволяет ракете лететь так далеко и быстро.

: твердотопливная система, которая позволяет ракете лететь так далеко и быстро. Точность : круговое отклонение (так называемое КВО) от цели может составлять до 100 м. Как для носителя ядерного оружия, это несущественно, а как для "высокоточной ракеты" — равно почти гарантированному промаху.

: круговое отклонение (так называемое КВО) от цели может составлять до 100 м. Как для носителя ядерного оружия, это несущественно, а как для "высокоточной ракеты" — равно почти гарантированному промаху. Стоимость: изготовление ракеты обходится примерно в 20-40 млн долларов США за единицу.

Украина пока не имеет на вооружении систем, которые гарантированно могли бы перехватить такую ракету. Имеющиеся на вооружении США противоракетные системы THAAD Вашингтон не передает, поскольку у самих Соединенных Штатов их не хватает. С другой стороны, в США прошли испытания систем, которые могут использовать противоракеты, разработанные для противодействия именно оружия вроде "Орешника". Поэтому Украина может в будущем купить их у США, если, конечно, президент Дональд Трамп продаст.

Как быстро "Орешник" может долететь до Украины

В среднем приблизительное время подлета "Орешника" в Украину в условиях противодействия противовоздушной обороне оценивается примерно в 5-8 минут при условии, что пуски будут с "Капустиного Яра".

В "полигонных" условиях ракета долетит гораздо быстрее — например, для того, чтобы достичь Киева, понадобится менее двух минут, для того, чтобы достичь Львова — менее трех минут. Однако данные основаны исключительно на предположениях.