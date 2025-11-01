Россию атакуют дроны, а под Москвой отключения света. Хронология войны — день 1347

1 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

В календаре суббота, 1 ноября. Ситуация у Покровска остается напряженной, президент Владимир Зеленский уже подтвердил, что действительно в городе есть россияне. Однако ВСУ уже, по предварительной информации, контрнаступают и пытаются вытеснить оккупантов. Тем временем россиянам пришлось отбиваться от табунов дронов, атаковавших территории РФ.

Как проходит 1347-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 1 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Уже более 600 дронов зашли в воздушное пространство РФ, — мониторы.

Дроны летят на РФ

В Московской области начались отключения электроэнергии из-за атаки дронов.

