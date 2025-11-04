Врятували українці: російський окупант розповів, як його намагалися вбити під час здачі в полон

Росіянин-полонений розповів, чому взагалі пішов воювати та як українські солдати врятували його від смерті

Українські військові зі 111-ї окремої бригади територіальної оборони (ТрО) врятували від смерті двох російських військовополонених, яких хотіли вбити свої ж "товариші". Двох росіян-контрактників взяли у полон на Лиманському напрямку, де зараз також тривають важкі бої.

Що треба знати:

Полонений пішов на війну, щоб скоротити термін ув'язнення, але в результаті ледве вижив

Росіянин скаржиться, що власні товариші хотіли його вбити, коли він здавався у полон

Радить не вірити російській пропаганді та мати на увазі, що росіянам часто не платять гроші за участь у війні — іншими словами, "кидають"

Відео допиту одного з росіян опублікував відомий моніторинговий канал "Николаевский Ванек". Росіянин багато розповів про те, що відбувається в російській армії, про те, як він потрапив на війну та яке до нього було ставлення.

Полонений Даниїл Букарєв з російського міста Рязань 2000 року народження служив у 169-й окремій стрілецькій бригаді російської армії. На фронт росіянин пішов, щоб скоротити собі термін ув'язнення. Обіцяли йому багато чого: але в реальності, скаржиться окупант, просто "пустили на м'ясо". Лише тиждень він та його сослуживці проходили навчання. Після цього "вояків" перекинули під Ямпіль та кинули в атаку.

За словами Букарєва, в них був один мотоцикл на п'ять осіб. В результаті прорватися крізь дрони змогли тільки він та ще один росіянин — професійний мотогонщик. Обидва прийняли рішення здатися у полон. Але інші російські військові, побачивши, що Букарєв та його товариш здаються, почали атакувати те місце, де вони сховалися — щоб не дати обом вижити.

Окупант визнав, що українські солдати його фактично врятували — надали медичну допомогу, нагодували та дали попити. При цьому Букарєв закликав росіян не вірити в пропаганду та не йти воювати проти України — а також попередив, що міністерство оборони Росії "кидає" контрактників та не виплачує гроші, які обіцяють рекрутери.

Що відбувається з росіянами у полоні

Попри усі заяви російської пропаганди, в Україні ставляться до полонених відповідно до усіх міжнародних норм. Їх утримують в спеціально облаштованих таборах, годують, не піддають тортурам. На утримання одного військовополоненого держава витрачає до 10 тисяч гривень. При цьому полоненим дозволяють працювати та мати додатковий заробіток — щоправда, з нього доводиться платити податки.

Точна цифра полонених росіян в Україні наразі невідома. Припускається, що лютого 2022 року по грудень 2024 року в полон загалом попало 43 тисячі російських військовослужбовців. Скільки ще залишається після численних обмінів військовополоненими між Україною та РФ — наразі невідомо. Деякі російські полонені переходять на бік України та воюють з колишніми "товаришами", зокрема в лавах РДК та ЛСР. Інші відмовляються повертатися через обміни, знаючи, що їх там знову змусять воювати, або будуть судити за здачу в полон.