Спасли украинцы: российский оккупант рассказал, как его пытались убить во время сдачи в плен

Россиянин-пленный рассказал, почему вообще ушел воевать и как украинские солдаты спасли его от смерти

Украинские военные из 111-й отдельной бригады территориальной обороны (ТрО) спасли от смерти двух российских военнопленных, которых хотели убить свои же "товарищи". Двух россиян-контрактников взяли в плен на Лиманском направлении, где сейчас также продолжаются тяжелые бои.

Что нужно знать:

Пленный пошел на войну, чтобы сократить срок заключения, но в результате едва выжил

Россиянин жалуется, что собственные товарищи хотели его убить, когда он сдавался в плен

Советует не верить российской пропаганде и иметь в виду, что россиянам часто не платят деньги за участие в войне — иными словами, "кидают"

Видео допроса одного из россиян опубликовал известный мониторинговый канал "Николаевский Ванек". Россиянин многое рассказал о том, что происходит в российской армии, о том, как он попал на войну и какое к нему было отношение.

Пленный — Даниил Букарев из российского города Рязань 2000 года рождения, служил в 169-й отдельной стрелковой бригаде российской армии. На фронт россиянин пошел, чтобы сократить себе срок заключения. Обещали ему многое: но в реальности, жалуется оккупант, просто "пустили на мясо". Лишь неделю он и его сослуживцы проходили обучение. После этого "вояк" перебросили под Ямполь и бросили в атаку.

По словам Букарева, у них был один мотоцикл на пять человек. В результате прорваться сквозь дроны смогли только он и еще один россиянин – профессиональный мотогонщик. Оба приняли решение сдаться в плен. Но другие российские военные, увидев, что Букарев и его товарищ сдаются, начали атаковать то место, где они скрылись, чтобы не дать обоим выжить.

Оккупант признал, что украинские солдаты его фактически спасли — оказали медицинскую помощь, накормили и дали попить. При этом Букарев призвал россиян не верить в пропаганду и не идти воевать против Украины — а также предупредил, что министерство обороны России "кидает" контрактников и не выплачивает обещанные рекрутерами деньги.

Что происходит с россиянами в плену

Несмотря на все заявления российской пропаганды, в Украине относятся к пленным в соответствии со всеми международными нормами. Их содержат в специально обустроенных лагерях, кормят, не подвергают пыткам. На содержание одного военнопленного государство тратит до 10 тысяч гривен. При этом пленным разрешают работать и иметь дополнительный заработок — правда, с него приходится платить налоги.

Точная цифра пленных россиян в Украине пока неизвестна. Предполагается, что февраля 2022 по декабрь 2024 в плен в общей сложности попало 43 тысячи российских военнослужащих. Сколько еще остается после многочисленных обменов военнопленными между Украиной и РФ, пока неизвестно. Некоторые российские пленные переходят на сторону Украины и воюют с бывшими "товарищами", в частности, в рядах РДК и ЛСР. Другие отказываются возвращаться через обмены, зная, что их там снова заставят воевать или будут судить за сдачу в плен.