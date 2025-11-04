Налет дронов на Россию и взрывы вблизи Павлограда. Хронология войны — день 1350

4 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре вторник, 4 ноября 2025 года. Российские оккупанты продолжаются активно давить на фронте, в том числе за минувшие сутки произошло 151 боевое столкновение. Больше всего враг атаковал на Покровском и Александровском направлениях. Тем временем на дипломатическом поле снова всплыла тема встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина, но теперь предлагается новое место для переговоров.

Как проходит 1350-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 4 ноября октября "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Взрывы раздавались в Одесской области в районе Измаила. Также группу дронов фиксировали курсом мимо Запорожской области на Днепропетровщине.

00:00 Россия под атакой БпЛА: прилеты на подстанции в Волгоградской области, в Курской области также минус свет в трех районах, — росСМИ.

"Опасность по БпЛА, в т.ч. реактивных" объявлена сразу в Тамбовской, Рязанской, Липецкой, Тульской, Орловской, Чувашской республике и других регионах России.

Направления движения дронов

Тем временем возле Павлограда были слышны взрывы. По данным мониторинговых каналов, были выходы баллистики.

