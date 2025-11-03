МиГ-31К запустил по Украине "Кинжалы" и полет "добрых дронов" в РФ. Хронология войны - день 1349

3 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света

На календаре понедельник, 3 ноября 2025 года. Россия атаковала Житомир тремя аэробаллистическими ракетами "Кинжал". Мониторинговые каналы сообщают, что "неизвестные" БПЛА направляются в Крым, Белгородскую, Тамбовскую, Саратовскую, Пензенскую, Ульяновскую, Самарскую, Оренбургскую, Ростовскую и Брянскую области РФ. По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на фронте произошло 168 боевых столкновений, тяжелая ситуация наблюдается в районе Покровска.

Как проходит 1348-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 3 ноября октября "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В сети опубликовали приблизительные маршруты полета украинских дронов.

Маршруты дронов

Красной стрелкой показаны направления движения ударных БПЛА.

