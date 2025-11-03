"Летучие санкции" посетили очередной российский НПЗ. После атаки дронов возник пожар (фото и видео)

Россияне обнесли НПЗ антидроновой сеткой, но на территории есть возгорание

Саратов слушал взрывы в ночь на понедельник, 3 ноября. Продолжаются атаки дронов на российские объекты, обеспечивающие войну против Украины.

Что нужно знать:

В российском Саратове ночью гремели взрывы

По данным OSINT-анализа под удар в очередной раз попал Саратовский нефтеперерабатывающий завод

Россияне затянули НПЗ антидроновой сеткой, однако в результате атаки загорелась важная установка

По данным OSINT-анализа Telegram-канала ASTRA, под удар попал Саратовский НПЗ. Россияне пытались оградить завод от беспилотников сеткой.

Судя по кадрам, установка затянута сеткой. На видео уже есть источник огня в западной части завода, возможно, рядом с резервуарами, — пояснил OSINT-аналитик ASTRA

Аналитики проекта Dnipro Osint подтверждают, что под ударом оказался Саратовский НПЗ. По их расчетам, в результате атаки зафиксирован пожар в районе установки АВТ-6 (атмосферно-вакуумная трубчатка, ключевое звено на нефтеперерабатывающем заводе для первичной переработки нефти).

Пожар после атаки

Также один из БпЛА не попал в установку изомеризации пентан-гексановой фракции из-за натянутой антидроновой сети, — пишут аналитики

Внимание! Видео содержат ненормативную лексику

Саратовский НПЗ не в первый раз попадает под удары

Саратовский нефтеперерабатывающий завод является одним из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий, ранее известный как завод "Крекинг". Завод является частью структуры нефтяной компании "Роснефть".

Саратовский НПЗ

Объем переработки нефти по состоянию на 2020 год – 7,2 млн. тонн, в 2023 году – 4,8 млн. тонн. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил государства-агрессора. НПЗ производит более 20 видов продукции: неэтилированные бензины, дизельное топливо, мазут всех основных марок, битумы, вакуумный газойль, техническую серу и т.д.

Саратовский НПЗ уже не раз был атакован дронами. Самая свежая атака до этой была 16 октября. А после ударов в августе предприятие приостанавливало работу.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 2 ноября дроны атаковали морской порт в Туапсе Краснодарского края РФ. Был поражен важный для российского нефтяного экспорта объект — Туапсинский морской нефтяной терминал "Роснефти", специально построенный для загрузки нефти в танкеры, в том числе приписанные к "теневому флоту" России.