Катастрофа или надежда все еще есть? Что сейчас происходит в Покровске и Мирнограде (карта)

Генштаб утверждает, что позиции в районе Покровска и Мирнограда держатся. А военные предупреждают о риске катастрофы

В Донецкой области продолжаются очень тяжелые бои за Покровск и Мирноград. Российские кафиры смогли захватить часть Покровска, уже просачивающиеся в Мирноград, а украинские войска, пишут уже сами военные, фактически находятся в полуокружении. Что сейчас происходит в Покровске — собрал "Телеграф".

Что нужно знать:

Генеральный штаб Украины заявляет, что на Покровском направлении идут сильные бои, но украинские военные держатся

Президент Зеленский пишет, что на этом направлении вообще есть успехи: россияне несут потери, удалось отразить ряд атак РФ

А действующие военные прямо пишут, что ситуация катастрофическая: в лучшем случае агломерацию можно считать полуокруженной

Отметим, что группы оккупантов просачиваются в Покровск и Мирноград и пытаются там закрепиться. Они даже на несколько часов смогли поднять свой флаг на стеле. Россияне, сосредоточившие под Покровском более 11 тысяч солдат, считают, что город уже в окружении. В отчете Института изучения войны за 1 ноября и 31 октября подтверждается продвижение РФ в центре и на юго-западе Покровска: по некоторым оценкам, оккупанты контролируют до 60% города. Получить более точные данные невозможно из-за нестабильной линии фронта.

Карта Deep State

Генеральный Штаб Украины в вечерней сводке 2 ноября выделил Покровское направление как самое горячее. По данным ГШ, россияне с начала суток 2 ноября пытались 62 раза штурмовать позиции Вооруженных сил в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Мирноград, Красный Лиман, Родинское, Разино, Николаевка, Новоэкономическое, Покровск, Лисовка, Зверево, Котлино, Дачное, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Орехово, Дачное и Филия.

"Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 129 оккупантов, из них 95 — безвозвратно. Уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов, четыре единицы автомобильной техники и две антенны связи, также повреждены боевая бронированная машина, две артиллерийские системы и автомобиль, кроме этого поражены пункт управления БпЛА и десять укрытий вражеской пехоты", — перечисляются потери окупантов.

Что говорят главком и президент

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский еще 1 ноября сообщил, что Силы обороны проводят комплексную операцию по вытеснению россиян из Покровска и уничтожению их живой силы. Он заверил, что Мирноград и Покровск держатся.

"Враг в Покровске платит самую дорогую цену за попытку выполнить задачу кремлевского диктатора по оккупации украинского Донбасса. Продолжаем освобождение и зачистку территории на Добропольском выступе. Покровск — держим. Мирноград — держим", — заявил он.

Главком ВСУ Александр Сырский

С того момента главком не публиковал обновлений по ситуации. Зато президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении вечером 2 ноября заявил, что на Покровском направлении ВСУ имеют успехи в уничтожении российских сил. Большую роль на направлении сыграли десантники и артиллеристы.

"Фронт — были сегодня доклады военных. Прежде всего внимание Покровскому направлению, есть результаты в уничтожении оккупанта. Особо отмечу подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады … Спасибо за качественную боевую работу в Донецкой области воинам 1-го отдельного штурмового полка. За огневую поддержку в районах Покровска спасибо 55-й отдельной артиллерийской бригаде", — перечислил он подразделения, отличившиеся при отражении атак РФ.

Катастрофа?

Тем временем военные рисуют гораздо более мрачную картину ситуации у Покровска. Так, экс-замминистра обороны Виталий Дейнега написал, что ситуация вокруг Покровска и Мирнограда в ближайшее время может привести к огромным потерям — погибнет значительное количество солдат элитных подразделений ВСУ.

"Если в ближайшее время кто-то не подпишет приказ об отводе войск из Покровска и Мирнограда, мы можем оказаться в ситуации не только потери значительного количества максимально мотивированных десантников и морпехов (об имуществе на сотни миллионов я уже молчу — оно утрачено и шансов на его эвакуацию уже нет). Мы можем оказаться в ситуации, когда дыру во фронте некому латать, и накопанные у нас в тылу фортификации быстро перейдут к врагу", — предупредил он.

Дейнега также обвинил Генштаб в том, что их отчеты "состоят с каждым днем все больше из лжи". По его словам, Покровск фактически потерян, держать Мирноград нет смысла из-за проблем с логистикой. Россияне все это видят и сами в реальном времени.

"Это надо зафиксировать и спасти тех, кто без приказа отказывается выходить. И не нужно бояться падения рейтингов, потому что выборов не будет: в следующем году снова будет война. И кем-то ее нужно будет воевать", — резюмировал он.

Украинский военный и аналитик Николай Мельник отметил, что Покровско-Мирноградская агломерация фактически находится в полуокружении. Потому что 50% Покровска контролируют россияне. Много раз предупреждали, что именно так оккупанты будут пытаться захватывать Покровск, через окружение — это был наиболее логичный путь.

"Причины того, почему противник сумел сейчас навязать свои условия боя все те же. Истощение подразделений, нехватка людей, тотальное превосходство противника во всем и стирание живой силы в нафиг никому не нужных боях за посадки. Отказ от маневренной войны и удержание СП любой ценой в конце концов доконает армию. А ну и еще постройка клумб вместо оборонительных сооружений", — отметил он.

В условиях ситуации Мельник предлагает срочно выходить из "мешка" на линии Проминь-Чинушене и стабилизировать ситуацию по фронту Покровск-Мирноград. За Покровском нужно активно строить нормальные оборонительные линии, пока есть время.

"Потому что этот город мы все равно потеряем, вопрос лишь в том, сколько врагов там погибнет и сохраним ли мы украинских солдат", — резюмировал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что штурмовые подразделения ГУР высадились в нескольких районах Покровска, которые российские войска уже считают "подконтрольными". Десантную операцию, продолжающуюся в городе, лично координирует начальник ГУР Кирилл Буданов.