Оккупанты хотят инсценировать преступления Сил обороны, а затем обвинить Украину.

Российские военные планируют в Покровске провести две операции "под чужим флагом". Их цель – дискредитировать Силы обороны и украинскую разведку в частности.

Что нужно знать

Российские войска планируют провести в Покровске две операции "под чужим флагом"

По данным эксперта Дмитрия Снегирева, хотят убить местных жителей и журналистов

Об этом "Телеграфу" сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев. По оперативной информации общественной инициативы "Правое Дело" он сообщил, что первая операция — расстрел местных гражданских, а вторая — удар по СМИ.

Относительно первой операции по расстрелу местного гражданского населения Снегирев отметил, что легенда должна быть якобы "последствиями проведения контрдиверсионных мероприятий со стороны спецподразделений ГУР и ССО". Делать это планируют россияне в присутствии медиа.

Ситуация на участке Покровск Мирноград к началу ноября

Вторая же операция коснется самих журналистов. По ним хотят нанести "точечное огневое поражение по местам постоянной и временной дислокации".

Это будет легендарно, как препятствие со стороны СОУ в освещении представителями СМИ ситуации на Покровском направлении. Дмитрий Снегирев, военный эксперт

Как СМИ могут оказаться в Покровске

Ситуация в Покровске очень сложная. Небольшие группы оккупантов проникают в город и пытаются там закрепиться. Они даже на несколько часов смогли поднять свой флаг на потолке. Россияне, которые сосредоточили под Покровском более 11 тысяч солдат, считают город в окружении. В то же время РФ заявила о готовности приостановить боевые действия на 5-6 часов, чтобы обеспечить "коридор" для иностранных журналистов в районах якобы окружения ВСУ — Покровске, Мирнограде и Купянске.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг информацию о блокировке украинских военных. Эксперты предупреждают — обещания России пропустить журналистов могут быть такими же призрачными, как обещание безопасного коридора из Иловайска в 2014 году.

Россияне уже планировали подобные операции, в частности, хотели взорвать здание, где должны были судить "азовцев". Снегирев говорит, что после обнародования этой информации удалось сорвать планы россиян. Судебный процесс не состоялся.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что штурмовые подразделения ГУР высадились в нескольких районах Покровска, которые российские войска уже считают "подконтрольными". Десантную операцию, продолжающуюся в городе, лично координирует начальник ГУР Кирилл Буданов.