Під чужим прапором: РФ планує криваві інсценування у Покровську — експерт

Окупанти хочуть інсценувати злочини Сил оборони, а потім звинуватити Україну.

Російські військові планують в Покровську провести дві операції "під чужим прапором". Їхня мета — дискредитувати Сили оборони та українську розвідку зокрема.

За даними експерта Дмитра Снєгирьова, хочуть вбити місцевих жителів і журналістів

Про це "Телеграфу" повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов. За оперативною інформацією громадської ініціативи "Права Справа" він повідомив, що перша операція — розстріл місцевих цивільних, а друга — удар по ЗМІ.

Щодо першої операції з розстрілом місцевого цивільного населення Снєгирьов зазначив, що легенда має бути нібито "наслідки проведення контрдиверсійних заходів з боку спец підрозділів ГУР та ССО". Робити це планують росіяни в присутності медіа.

Ситуація на ділянці Покровськ Мирноград на початок листопада

Друга ж операція торкнеться самих журналістів. По них хочуть завдати "точкового вогневого ураження по місцях постійної і тимчасової дислокації".

Це буде легендовано, як перешкоджання з боку СОУ у висвітленні представниками ЗМІ ситуації на Покровському напрямку Дмитро Снєгирьов, військовий експерт

Як ЗМІ можуть опинитися в Покровську

Ситуація в Покровськ дуже складна. Невеликі групи окупантів просочуються в місто та намагаються там закріпитися. Вони навіть на кілька годин змогли підняти свій прапор на стелі. Росіяни, які зосередили під Покровськом понад 11 тисяч солдатів, вважають, що місто в оточення. Водночас РФ заявила про готовність призупинити бойові дії на 5–6 годин, щоб забезпечити "коридор" для іноземних журналістів у районах нібито оточення ЗСУ — Покровську, Мирнограді та Куп’янську.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував інформацію про блокування українських військових. Експерти попереджають — обіцянки Росії пропустити журналістів можуть бути такими ж примарними, як і обіцянка безпечного коридору з Іловайська у 2014.

Росіяни вже планували подібні операції, зокрема хотіли підірвати будівлю, де мали б судити "азовців". Снєгирьов каже, що після оприлюднення цієї інформації вдалося зірвати плани росіян. Судовий процес не відбувся.

Раніше "Телеграф" розповідав, що штурмові підрозділи ГУР висадилися у кількох районах Покровська, які російські війська вже вважають "підконтрольними". Десантну операцію, що триває у місті, особисто координує начальник ГУР Кирило Буданов.