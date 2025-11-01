Контрнаступ в Покровську: ЗМІ повідомили, хто керує операцією

Штурмовики ГУР висадилися у низці районів, які росіяни вже вважають контрольованими

Головне управління розвідки Міністерства оборони України дійсно почало десантну операцію у Покровську, за який зараз ведуться важкі бої. Штурмовики ГУР увійшли в низку районів Покровська, ними керує безпосередньо начальник управління Кирило Буданов.

Що треба знати:

Українські підрозділи висадились в районах, які росіяни вже вважають "своїми"

Операцією на місці керує безпосередньо Кирило Буданов

Вже кілька днів Покровськ частково перебуває у "сірій зоні"

За даними видання "Суспільне", яке посилається на власні джерела у Силах оборони України, штурмові групи ГУР МО перебувають в районах Покровська, які російські генерали вже вважають "своїми". Райони мають дуже важливе значення для логістики українських військових.

При цьому на місце перебуває керівник ГУР МО Кирило Буданов. Він особисто керує операцією з протидії російським окупантам у Покровську. Інші подробиці, в тому числі про хід операції, наразі не розголошуються.

Контрудар у Покровську: що відомо

Збройні Сили України 31 жовтня перейшли в контрнаступ біля Покровська. Штурмовики ГУР МО намагається відновити роботу ключових логістичних ліній на цьому напрямку. Елітні підрозділи української військової розвідки висадилися у кількох районах з вертольотів. Відповідні відеозаписи вже потрапили у мережу. Геолоковано один з районів висадки — це місцевість поблизу населеного пункту Гришине.

Ситуація у Покровську продовжує залишатися важкою: місто частково перебуває у "сірій зоні". Ворог кинув на захоплення Покровська понад 11 тисяч одиниць живої сили, ворогу вдалося просочитися у кілька районів.

При цьому попри бравурні заяви російського правителя Володимира Путіна про нібито оточення українських військ в Покровську — насправді до реального оточення Сил оборони в цьому районі росіянам, як до Іраку пішки. Зазначимо, навіть попри важку ситуацію на цьому напрямку оточення Покровська та Мирнограда можна уникнути. Експерт Олександр Коваленко сказав, що потрібно зробити.