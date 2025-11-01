Контрнаступление в Покровске: СМИ сообщили, кто руководит операцией

Штурмовики ГУР высадились в ряде районов, которые россияне уже считают контролируемыми

Главное управление разведки Министерства обороны Украины действительно начало десантную операцию в Покровске, за который сейчас ведутся тяжелые бои. Штурмовики ГУР вошли в ряд районов Покровска, ими руководит непосредственно начальник управления Кирилл Буданов.

Что нужно знать:

Украинские подразделения высадились в районах, которые россияне уже считают "своими"

Операцией на месте руководит непосредственно Кирилл Буданов

Уже несколько дней Покровск частично находится в "серой зоне"

По данным издания "Общественное", ссылающееся на собственные источники в Силах обороны Украины, штурмовые группы ГУР МО находятся в районах Покровска, которые российские генералы уже считают "своими". Районы имеют очень важное значение для логистики украинских военных.

При этом на место находится руководитель ГУР МО Кирилл Буданов. Он лично руководит операцией по противодействию российским оккупантам в Покровске. Другие подробности, в том числе о ходе операции, пока не разглашаются.

Контрудар в Покровске: что известно

Вооруженные Силы Украины 31 октября перешли в контрнаступление возле Покровска. Штурмовики ГУР МО пытаются восстановить работу ключевых логистических линий на этом направлении. Элитные подразделения украинской военной разведки высадились в нескольких районах с вертолетов. Соответствующие видеозаписи уже попали в сеть. Геолоцирован один из районов высадки — это местность вблизи населенного пункта Гришино.

Ситуация в Покровске продолжает оставаться тяжелой: город частично находится в "серой зоне". Враг бросил на захват Покровска более 11 тысяч единиц живой силы, врагу удалось проникнуть в несколько районов.

При этом, несмотря на бравурные заявления российского правителя Владимира Путина о якобы окружении украинских войск в Покровске — на самом деле до реального окружения Сил обороны в этом районе россиянам, как пешком до Ирака. Отметим, даже несмотря на тяжелую ситуацию в этом направлении, окружения Покровска и Мирнограда можно избежать. Эксперт Александр Коваленко сказал, что нужно сделать.