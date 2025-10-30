Окружения Покровска и Мирнограда можно избежать: эксперт сказал, что нужно сделать

Есть возможность сделать так, чтобы россияне думали не об окружении Покровска, а о том, как спасти собственные шкуры.

Российские оккупанты сосредоточили большие силы для попытки окружения всей Покровской агломерации. Но, во-первых, этих сил не достаточно, а во-вторых, окружения можно избежать, если Силы обороны примут некоторые меры.

Что нужно знать:

Россиянам удалось просочиться в южную и западную части Покровска

Сил, которые привлекли россияне для окружающих, уже сейчас недостаточно

Силы обороны могут отрезать российские "клины" в районе Красного Лимана и Родинского — и в окружении окажутся уже россияне

В настоящее время оккупанты привлекли для окружения Покровской агломерации 11 тысяч единиц живой силы, а всего в зоне ответственности 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск, который держит оборону на этом направлении, враг сосредоточил около 27 тысяч военных, 100 танков, 260 боевых бронированных машин и 160 артиллерийских систем.

Но хоть так, иначе, но для окружения всей агломерации этого количества живой силы и техники недостаточно, считает обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Для окружения нужно иметь контроль северо-восточной части — а там было Добропольское направление, где россиянам изрядно дали по шее.

"Это как раз Добропольское направление. А на Добропольском направлении за последнее время у нас есть соответствующие успехи, которые значительно усложняют россиянам проведение боевых операций. Недавно Силы обороны Украины совершили успешные контратакующие действия в районе Сухецкого, Суворова и Федоровки. И российские попытки продвинуться в районе Красного Лимана, а также Родинского могут для них превратиться в очередное окружение", — отметил он.

Более того, российские попытки окружить Мирноград и Покровск можно сорвать. Если ВСУ ударом возьмут в окружение войска РФ в районе Красного Лимана и Родинского, прервав их связь с основными силами, тогда тема окружения Мирнограда и Покровска станет неактуальной для россиян: им бы в этом случае спасти собственные подразделения.

"Пока безусловно есть риски того, что они попытаются окружить именно эту агломерацию, но факта выполнения этих действий нет", — резюмировал Коваленко.

Напомним, что ситуация в Покровске Донецкой области с 29 октября активно обсуждается в соцсетях. Российский правитель Владимир Путин публично наврал, что украинские военные в Покровске Донецкой области якобы "окружены" и "заблокированы" и даже предложил прекратить боевые действия, чтобы дать в город доступ для журналистов, мол, чтобы это доказать. В то же время флаг России, который был замечен на стеле Покровска, был уничтожен практически сразу. "Телеграф" пообщался с военными экспертами, чтобы иметь понимание того, что действительно происходит в городе.