Оточення Покровська та Мирнограда можна уникнути: експерт сказав, що потрібно зробити

Є можливість зробити так, щоб росіяни думали не про оточення Покровська, а про те, як врятувати власні шкури

Російські окупанти зосередили великі сили для спроби оточення усієї Покровської агломерації. Але, по-перше, цих сил недостатньо, а по-друге, оточення можна уникнути, якщо Сили оборони вживуть деяких заходів.

Що треба знати:

Росіянам вдалося просочитися до південної та західної частини Покровська

Сил, які залучили росіяни для оточення, вже зараз недостатньо

Сили оборони можуть відрізати російські "клини" в районі Красного Лиману та Родинського — і в оточенні опиняться вже росіяни

Наразі окупанти залучили для оточення Покровської агломерації 11 тисяч одиниць живої сили, а загалом у зоні відповідальності 7-го корпусу Десантно-штурмових військ, який тримає оборону на цьому напрямку, ворог зосередив близько 27 тисяч військових, 100 танків, 260 бойових броньованих машин і 160 артилерійських систем.

Але хоч так, хоч інакше, але для оточення всієї агломерації цієї кількості живої сили та техніки недостатньо, вважає оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Для оточення потрібно мати контроль північно-східної частини — а там був Добропільський напрямок, де росіянам добряче дали по шиї.

"Це якраз Добропільський напрямок. А на Добропільському напрямку за останній час у нас є відповідні успіхи, які значно ускладнюють росіянам проведення бойових операцій. Нещодавно Сили оборони України провели успішні контратакувальні дії в районі Сухецького, Суворова та Федорівки. І російські спроби просунутись в районі Красного Лиману, а також Родинського, можуть для них перетворитися в чергове оточення", – зазначив він.

Ба більше, російські спроби оточити Мирноград та Покровськ можна зірвати. Якщо ЗСУ ударом візьмуть в оточення війська РФ в районі Червоного Лиману та Родинського, перервавши їх зв'язок з основними силами, тоді тема оточення Мирнограда та Покровська стане неактуальною для росіян: їм би в цьому випадку врятувати власні підрозділи.

"Поки що безумовно ризики того, що вони спробують оточити саме цю агломерацію, але факту виконання цих дій немає", – резюмував Коваленко.

Нагадаємо, що ситуація в Покровську Донецької області з 29 жовтня активно обговорюється в соцмережах. Російський правитель Володимир Путін привселюдно набрехав, що українські військові в Покровську Донецької області нібито "перебувають в оточенні" та є "заблокованими" та навіть запропонував припинити бойові дії, аби дати до міста доступ для журналістів, мовляв, щоб це довести. Водночас прапор Росії, який помітили на стелі Покровська, був знищений практично одразу. "Телеграф" поспілкувався з військовими експертами, аби мати розуміння щодо того, що дійсно відбувається у місті.