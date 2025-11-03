Катастрофа, або надія все ще є? Що зараз відбувається в Покровську та Мирнограді (мапа)

Генштаб стверджує, що позиції в районі Покровська та Мирнограда тримаються. А військові попереджають про ризик катастрофи

В Донецькій області продовжуються дуже важкі бої за Покровськ та Мирноград. Російські окупанти змогли захопити частину Покровська, вже просочуються до Мирнограда, а українські війська, пишуть вже самі військові, фактично перебувають в напівоточенні. Що зараз відбувається у Покровську — зібрав "Телеграф".

Що треба знати:

Генеральний штаб України заявляє, що на Покровському напрямку йдуть сильні бої, але українські військові тримаються

Президент Зеленський пише, що на цьому напрямку взагалі є успіхи: росіяни зазнають втрат, вдалося відбити низку атак РФ

Натомість чинні військові прямо пишуть, що ситуація катастрофічна: в кращому випадку агломерацію можна вважати напівоточеною

Зазначимо, що групи окупантів просочуються в Покровськ та Мирноград та намагаються там закріпитися. Вони навіть на кілька годин змогли підняти свій прапор на стелі. Росіяни, які зосередили під Покровськом понад 11 тисяч солдатів, вважають, що місто вже в оточенні. У звіті Інституту вивчення війни за 1 листопада та 31 жовтня підтверджується просування РФ в центрі та на південному заході Покровська: за деякими оцінками, окупанти контролюють до 60% міста. Отримати точніші дані неможливо через нестабільну лінію фронту.

Мапа Deep State

Генеральний Штаб України у вечірньому зведенні 2 листопада виділив Покровський напрямок, як найгарячіший. За даними ГШ, росіяни з початку доби 2 листопада намагалися 62 рази штурмувати позиції Збройних сил в районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Разіне, Миколаївка, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне та Філія.

"Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 129 окупантів, із них 95 – безповоротно. Знищено сім безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці автомобільної техніки та дві антени зв’язку, також пошкоджено бойову броньовану машину, дві артилерійські системи та автомобіль, окрім цього уражено пункт управління БпЛА та десять укриттів ворожої піхоти", — перераховуються втрати окупантів.

Що кажуть головком та президент

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ще 1 листопада повідомив, що Сили оборони проводять комплексну операцію з витіснення росіян з Покровська та знищення їхньої живої сили. Він запевнив, що Мирноград та Покровськ тримаються.

"Ворог у Покровську платить найдорожчу ціну за намагання виконати завдання кремлівського диктатора щодо окупації українського Донбасу. Продовжуємо звільнення та зачистку території на Добропільському виступі. Покровськ — тримаємо. Мирноград — тримаємо", — заявив він.

Головком ЗСУ Олександр Сирський

З того моменту головком не публікував оновлень щодо ситуації. Зате президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні ввечері 2 листопада заявив, що на Покровському напрямку ЗСУ мають успіхи в знищенні російських сил. Велику роль на напрямку відіграли десантники та артилеристи.

"Фронт – були сьогодні доповіді військових. Передусім увага Покровському напрямку, є результати у знищенні окупанта. Особливо відзначу підрозділи 79-ї окремої десантно-штурмової бригади… Дякую за якісну бойову роботу на Донеччині воїнам 1-го окремого штурмового полку. За вогневу підтримку в районах Покровська дякую 55-й окремій артилерійській бригаді", — перерахував він підрозділи, які відзначилися під час відбиття атак РФ.

Катастрофа?

Тим часом військові малюють значно похмурішу картину ситуації біля Покровська. Так, ексзаступник міністра оборони Віталій Дейнега написав, що ситуація навколо Покровська та Мирнограда найближчим часом може призвести до величезних втрат — загине значна кількість солдатів елітних підрозділів ЗСУ.

"Якщо найближчим часом хтось не підпише наказу про відведення військ з Покровська та Мирнограду, ми можемо опинитися в ситуації не лише втрати значної кількості максимально мотивованих десантників та морпіхів (про майно на сотні мільйонів я вже мовчу — воно втрачене й шансів на його евакуацію вже немає). Ми можемо опинитися в ситуації, коли діру у фронті нікому латати, і накопані у нас в тилу фортифікації швидко перейдуть до ворога", — попередив він.

Дейнега також звинуватив Генштаб в тому, що їх звіти "складаються з кожним днем все більше з брехні". За його словами, Покровськ фактично втрачено, тримати Мирноград немає сенсу через проблеми з логістикою. Росіяни все це бачать і самі, в реальному часі.

"Це треба зафіксувати та врятувати тих, хто без наказу відмовляється виходити. І не треба боятися падіння рейтингів, бо виборів не буде: у наступному році знову буде війна. І кимось її треба буде воювати", — резюмував він.

Український військовий та аналітик Микола Мельник зазначив, що Покровсько-Мирнограська агломерація фактично перебуває у напівоточенні. Оскільки 50% Покровська контролюють росіяни. Багато разів попереджали, що саме так окупанти намагатимуться захоплювати Покровськ, через оточення — це був найбільш логічний шлях.

"Причини того, чому противник зумів зараз нав'язати свої умови бою все ті самі. Виснаження підрозділів, брак людей, тотальна перевага противника в усьому і стирання живої сили в нафіг нікому не потрібних боях за посадки. Відмова від маневрової війни та утримання СП за будь-яку ціну врешті-решт доканає армію. А ну і ще побудова клумб замість оборонних споруд", — зазначив він.

В умовах ситуації Мельник пропонує терміново виходити з "мішка" на лінії Промінь-Чинушене та стабілізувати ситуацію по фронту Покровськ-Мирноград. За Покровськом треба активно будувати нормальні оборонні лінії, поки є час.

"Бо це місто ми все одно втратимо, питання лише в тому, скільки ворогів там загине і чи збережемо ми українських солдатів", — резюмував він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що штурмові підрозділи ГУР висадилися у кількох районах Покровська, які російські війська вже вважають "підконтрольними". Десантну операцію, що триває у місті, особисто координує начальник ГУР Кирило Буданов.