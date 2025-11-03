"А как залезать?": россияне придумали новую антидроновую "защиту" для танков, получилось что-то страшное (фото)

Аналитики говорят, что новая защита реально может помочь от дронов, но проблем больше, чем преимуществ

Россияне в попытках защитить свои танки от атак украинских дронов придумали новый тип "защиты", собранный буквально из того, что "попалось под руку". Новая защита сделала танк похожим на смесь "ежа" с туалетным ершиком и вызвала хохот в сети.

Что нужно знать:

Россияне сделали из танков буквально "ежи" — замотанные в стальные тросы и утыканные арматурой машины

Дронам такое "чудо" противостоять сможет, но управлять им — это та еще веселая задача

Фактически, это "идеологический наследник" российских "танков-сараев", которые были у россиян "в моде" в прошлом году

Украинские и российские каналы опубликовали несколько фото российских танков Т-80БВМ и Т-72Б3, превращенных россиянами в "танки прорыва". Они оснащены минными тралами (ТМТ-К и КМТ-7). Кроме этого, на танках есть массивная "канатная" антидроновая защита из стальных тросов, системы радиоэлектронной борьбы.

Но самое главное – это надстройки-"мангалы", обмотанные металлическими канатами. Они прикрывают ходовую часть, верхнюю и заднюю полусферы танка, как места, наиболее уязвимые для удара дрона. Также частично прикрыта передняя полусфера танка. Конструкция утыкала стальными тросами, арматурой, в целом всем острым и гибким, что только "попало под руку" в полевой мастерской.

Российский танк с новой "защитой"

Российский танк с новой "защитой"

Российский танк с новой "защитой"

Интересно, что аналитики считают, что благодаря сочетанию систем РЭБ и защитного "панциря с шипами" такой танк сможет нейтрализовать FPV-дроны, которые используются, как камикадзе, а также определенным образом противодействовать попытке поразить танк "сбросом" с дрона. К тому же если не справится РЭБ, "ежи" могут повредить лопасти FPV-дрона, также он может просто запутаться в канатах или боевая часть не сработает.

С другой стороны, масса танка возрастает очень сильно, как и его габариты. Удобство эксплуатации почти нулевое, а занять или оставить машину экипаж может разве что через донные танковые люки. Обзор из такого "произведения технологий" также крайне ограничен: скорее всего, такие танки, как и их предшественники-"сараи", смогут ехать строго вперед, никуда не сворачивая — маневрировать такой тушью почти нереально.

В интернете среди украинских и даже среди российских пользователей танк-"еж" вызвал истерику. Его уже сравнили с техникой из известной компьютерной игры Red Alert (начиная со второй части, там заправляет балом настоящий "шизотех"), а также с техникой орков в игре Warhammer 40000 — последние, как известно, используют технику, фактически собранную из обломков; она выглядит дико и отличается ненадежностью. Кое-кто просит выпустить набор для моделирования "по мотивам" российского полевого "шизотеха".

Типичный танк орков из WH40k. Все равно выглядит лучше российского

Еще один интересующий пользователей вопрос — как экипаж попадает в свой танк. Некоторые предполагают, что российских танкистов заваривают внутри боевой машины, реализуя тем самым мем российской пропаганды о "заваренных люках", только в обратную сторону. А еще кое-кто шутит, что "экипаж теперь часть танка" — намекая на фразу из "Пиратов Карибского моря", которая быстро стала еще одним мемом в интернете.

"Сараи": расцвет и падение

С весны 2024 года россияне, пытаясь как-то оградить танки от дронов ВСУ, придумали переделывать их в "сараи". Гигантские металлические конструкции буквально "одевали" на танки, чтобы они могли выдержать как можно больше дроновых попаданий. Однажды именно такое усиление помогло разместить на подобном "железном капуте" группу пехоты, высадить ее, а самому танку вернуться назад, не будучи при этом уничтоженным.

Впрочем, такие "сараи" обеспечивали защиту только против дронов. Их все еще очень легко могли поразить ПТУР, артиллерийское или танковое орудие. А подрыв на мине превращал такой "сарай" в могилу для экипажа. Собственно, самый первый известный "сарай" так свою деятельность на фронте и закончил. А в июне 2024 года украинские военные захватили и вывезли российский Т-62, переоборудованный в "сарай". Он стал первым подобным трофеем ВСУ.