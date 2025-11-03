"А як залазить?": росіяни вигадали новий антидроновий "захист" для танків, вийшло дещо страшне (фото)

Аналітики кажуть, що новий захист реально може допомогти від дронів, але проблем більше, ніж переваг

Росіяни у спробах захистити свої танки від атак українських дронів вигадали новий тип "захисту", зібраний буквально з того, що "потрапило під руку". Новий захист зробив танк схожим на суміш "їжака" з туалетним йоржиком та викликав регіт у мережі.

Що треба знати:

Росіяни зробили з танків буквально "їжаки" — замотані в сталеві троси та утикані арматурою машини

Дронам таке "чудо" протистояти зможе, але керувати ним — те ще веселе завдання

Фактично, це "ідеологічний спадкоємець" російських "танків-сараїв", які були у росіян "в моді" тогоріч

Українські та російські канали опублікували кілька фото російських танків Т-80БВМ та Т-72Б3, перетворених росіянами на "танки прориву". Вони оснащені мінними тралами (ТМТ-К та КМТ-7). Окрім цього, на танках є масивний "канатний" антидроновий захист зі сталевих тросів, системи радіоелектронної боротьби.

Але найголовніше — це надбудови-"мангали", обмотані металевими канатами. Вони прикривають ходову частину, верхню та задню напівсфери танка, як найбільш вразливі для удару дрона. Також частково прикрито передню півсферу танка. Конструкція утикала сталевими тросами, арматурою, загалом усім гострим та гнучким, що тільки "потрапило під руку" в польовій майстерні.

Російський танк з новим "захистом"

Російський танк з новим "захистом"

Російський танк з новим "захистом"

Аналітики, що цікаво, вважають, що завдяки поєднанню систем РЕБ та захисного "панцира з шипами" такий танк зможе нейтралізувати FPV-дрони, які використовуються, як камікадзе, а також певним чином протидіяти спробі уразити танк "скидом" з дрона. До того ж якщо не впорається РЕБ, "їжаки" можуть пошкодити лопаті FPV-дрона, також він може просто заплутатися у канатах, або бойова частина не спрацює.

З іншого боку, маса танка зростає дуже сильно, як і її габарити. Зручність експлуатації майже нульова, а зайняти або залишити машину екіпаж може хіба що через донні танкові люки. Огляд з такого "витвору технологій" також вкрай обмежений: скоріше за все, такі танки, як і їх попередники-"сараї", зможуть їхати суворо вперед, нікуди не звертаючи — маневрувати такою тушею майже нереально.

В інтернеті серед українських і навіть серед російських користувачів танк-"їжак" викликав істерику. Його вже порівняли з технікою з відомої комп'ютерної гри Red Alert (починаючи з другої частини, там заправляє балом справжній "шизотех"), а також з технікою орків з гри Warhammer 40000 — останні, як відомо, використовують техніку, фактично зібрану власноруч з уламків; вона виглядає дико та відрізняється ненадійністю. Дехто просить випустити набір для моделювання "за мотивами" російського польового "шизотеху".

Типовий танк орків з WH40k. Все одно виглядає краще за російський

Ще одне питання, яке дуже цікавить користувачів — як екіпаж потрапляє до свого танка. Дехто припускає, що російських танкістів заварюють всередині бойової машини, реалізуючи тим самим мем російської пропаганди про "заварені люки", тільки у зворотний бік. А ще дехто жартує, що "екіпаж тепер частина танка" — натякаючи на фразу з "Піратів Карибського моря", яка швидко стала ще одним мемом в інтернеті.

"Сараї": розквіт та падіння

З весни 2024 року росіяни, намагаючись якось захистити танки від дронів ЗСУ, придумали переробляти їх у "сараї". Велетенські металічні конструкції буквально "одягали" на танки, щоб вони могли витримати якнайбільше дронових попадань. Одного разу саме таке посилення допомогло розмістити на подібному "залізному капуті" групу піхоти, висадити її, а самому танку повернутися назад, не бувши при цьому знищеним.

Втім, такі "сараї" забезпечували захист лише проти дронів. Їх все ще дуже легко могли уразити ПТУР, артилерійська або танкова гармата. А підрив на міні перетворював такий "сарай" в могилу для екіпажу. Власне, найперший відомий "сарай" так свою діяльність на фронті й скінчив. А в червні 2024 року українські військові захопили та вивезли російський Т-62, переобладнаний в "сарай". Він став першим подібним трофеєм ЗСУ.