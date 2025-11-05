Росіяни намагаються оточити Покровськ, а РФ атакують дрони. Хронологія війни — день 1351

5 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі середа, 5 листопада 2025 року. Минулої доби на фронті відбулося 144 бойових зіткнень. Найактивніше російські окупанти атакували на Покровському напрямку й наразі ворог накопичується у місті, одночасно намагаючись узяти під контроль місцевість між Покровськом та Гришиним. Військові зазначають, що лише на Покровському напрямку нині сконцентровано 170 000 тисяч росіян, які намагаються узяти місто у "клешні".

00:00 На стику Воронезької та Ростовської областей Росії фіксуються багато ударних дронів, які тримають курс на Саратовську область.

Червоними стрілками позначні напрямки руху дронів

