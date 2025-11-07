Взрывы в Запорожье и напряженная ситуация в Покровске. Хронология войны — день 1353

7 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре пятница, 7 ноября 2025 года. Россияне продолжают давить по всей линии столкновения, и больше концентрируют свои усилия на Покровском направлении. За прошедшие сутки оккупантам удалось погрузить во тьму Павлоград, который они атаковали дронами в течение всего дня.

Как проходит 1353-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 7 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Над Украиной фиксируются российские дроны, также кафиры атакуют КАБами Запорожья. В городе были слышны взрывы.

Тем временем в сети пишут, что из-за атаки дронов в Днепропетровской области остановился поезд "Интерсити" рейсом Киев-Днепр. Заявляется, что людям запрещают выходить, двери из вагонов закрыты, в вагонах горит сейчас аварийный свет.

Нардеп Роман Костенко прокомментировал ситуацию в Покровске: "Продвижение врага незначительное, но я не говорю, что это не проблема. Покровск — самая горячая точка, туда приковано все внимание и все резервы".

Покровск на карте Deep State

