Планы ВСУ под Покровском и подлые намерения Путина. Хронология войны - день 1356

На календаре понедельник, 10 ноября 2025 года. На Покровском направлении ситуация остается сложной – россияне 87 раз атаковали позиции украинских бойцов. При этом главком Александр Сырский заверил, что у ВСУ есть несколько планов действий под Покровском, для всех возможных вариантов развития событий. Владимир Зеленский считает, что еще до окончания войны в Украине РФ нападет на другую европейскую страну. Неудачи, загнавшие главу Кремля в тупик, могут заставить его искать другие территории.

Как проходит 1356-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 10 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:10 БПЛА на востоке Киевщины, курс – юго-западный.

00:01 В воздушных Силах предупреждают об опасности БПЛА.

00:00 В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине

