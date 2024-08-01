Развитие флота Украины: в Турции спустили на воду второй украинский корвет (фото)

Строительство корабля началось в августе 2023 года

В четверг, 1 августа, в Стамбуле произошло выдающееся событие для украинского флота — спуск на воду второго корвета класса Ada "Гетман Иван Выговский", о строительстве которого Турция заявляла в августе прошлого года. Церемония прошла на верфи RMK Marine с участием высокопоставленных гостей, среди которых были первая леди Украины Елена Зеленская, министр обороны Рустем Умеров и командующий ВМС Алексей Неижпапа.

Об этом сообщает издание "Defense Express". Строительство корабля, названного в честь величайшего украинского гетмана, началось в августе 2023 года.

Несмотря на вызовы, связанные с российской агрессией, проект реализуется по графику, при этом весь процесс строительства осуществляется в Турции.

Стоит отметить, что первый корабль этой серии "Гетман Иван Мазепа" (F-211) недавно начал ходовые испытания, что свидетельствует об успешном прогрессе программы обновления украинского флота.

Украинские корветы класса Ada оснащены передовым вооружением и системами. У них 76-мм артиллерийская установка итальянского производства, 35-мм зенитная установка Korkut и 12,7-мм дистанционно управляемые установки STAMP.

Корабли оборудованы современными радарами, системами связи и радиоэлектронной борьбы от ведущих производителей.

Корвет класса Ada "Гетман Иван Выговский"

Ввод в эксплуатацию этих кораблей значительно усилит боевые возможности Военно-морских сил Украины и будет способствовать укреплению обороноспособности страны на море.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Турции спустили на воду корвет "Гетман Иван Мазепа".