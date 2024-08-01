Розбудова флоту України: у Туреччині спустили на воду другий український корвет (фото)

Будівництво корабля розпочалося в серпні 2023 року

У четвер, 1 серпня, у Стамбулі відбулася визначна подія для українського флоту — спуск на воду другого корвета класу Ada "Гетьман Іван Виговський", про будівництво якого Туреччина заявляла у серпні минулого року. Церемонія пройшла на верфі RMK Marine за участі високопоставлених гостей, серед яких були перша леді України Олена Зеленська, міністр оборони Рустем Умєров та командувач ВМС Олексій Неїжпапа.

Про це повідомляє видання "Defense Express". Будівництво корабля, названого на честь видатного українського гетьмана, розпочалося в серпні 2023 року.

Попри виклики, пов'язані з російською агресією, проєкт реалізується згідно з графіком, при цьому весь процес будівництва здійснюється в Туреччині.

Варто зазначити, що перший корабель цієї серії, "Гетьман Іван Мазепа" (F-211), нещодавно розпочав ходові випробування, що свідчить про успішний прогрес програми оновлення українського флоту.

Українські корвети класу Ada оснащені передовим озброєнням та системами. Вони мають 76-мм артилерійську установку італійського виробництва, 35-мм зенітну установку Korkut та 12,7-мм дистанційно керовані установки STAMP.

Кораблі також обладнані сучасними радарами, системами зв'язку та радіоелектронної боротьби від провідних виробників.

Корвет класу Ada "Гетьман Іван Виговський"

Введення в експлуатацію цих кораблів значно посилить бойові можливості Військово-морських сил України та сприятиме зміцненню обороноздатності країни на морі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Туреччині спустили на воду корвет "Гетьман Іван Мазепа".