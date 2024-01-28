У Украины есть шанс получить целых 2 мощных фрегата: откуда и что говорят в ВМС

Флоту нужны корабли

Украина с радостью бы приняла корабли ВМС Великобритании, которые там хотят списать. Даже несмотря на то, что они не смогут зайти в Черное море до конца войны.

Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью Sky News. Издание напомнило, что в декабре 2023-го министр обороны Великобритании Грант Шаппс пообещал передать ракеты и два минных тральщика для ВМС Украины. Сообщается, что Великобритания также рассматривает возможность вывода из эксплуатации двух фрегатов Тип 23 из-за нехватки моряков.

Речь идет о фрегатах HMS Westminster и HMS Argyll. На вопрос журналистов о том, будут ли украинский флот интересоваться этими суднами, если это произойдет, вице-адмирал Неижпапа ответил: "Конечно, ВМС нужны военные корабли, потому что мы понимаем, что без кораблей нет флота. Поэтому если будет принято такое решение, касающееся возможности передачи двух фрегатов Военно-морским силам Украины, мы будем этому очень рады".

Напомним, ранее мы писали о том, что правительство Великобритании анонсировало предоставление нового пакета финансовой поддержки Украине. Союзник нашей страны пообещал немалую сумму на поддержку обороноспособности.