Британия готовит новый пакет военной помощи Украине: чего ожидаем

Великобритания предоставит немалую сумму на оборону

Правительство Великобритании анонсировало предоставление нового пакета финансовой поддержки Украине. Союзник нашей страны пообещал немалую сумму на поддержку обороноспособности.

Соответствующее соглашение подпишет премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он прибыл в пятницу, 12 января, в Киев, чтобы лично сообщить новость, пишет Sky news.

Его визит уже анонсировал нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Согласно заявлению британского чиновника, военное финансирование Украины будет увеличено до 2,5 млрд фунтов стерлингов. По меньшей мере 200 млн будут потрачены на срочную закупку и производство тысяч ударных и морских дронов.

Реши Сунак и президент Владимир Зеленский также подпишут соглашение о сотрудничестве стран в сфере безопасности: "Соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в области безопасности формализует ряд поддержки, которую Великобритания оказывала и будет продолжать оказывать, включая обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также оборонно-промышленное сотрудничество. Оно также обязывает Великобританию помогать Украине в случае, если она когда-то снова подвергается нападению со стороны России".

Ожидается, что Великобритания предоставит нашему государству дополнительную гуманитарную помощь и помощь для укрепления энергетической инфраструктуры Украины.

Кроме того, страна-партнер выделит дополнительное финансирование и ресурсы для изучения английского языка в Украине.

Напомним, что с начала войны с РФ Украина получила от Великобритании не только мощную политическую поддержку и оружие, но и 2,04 млрд долларов помощи в бюджет.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в мае 2023 года Великобритания предоставила Украине беспилотники-камикадзе с дальностью полета более 200 километров, что более чем вдвое превышает дальность установок Himars.