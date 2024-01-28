Україна має шанс отримати цілих 2 потужні фрегати: звідки і що говорять у ВМС

Флоту потрібні кораблі

Україна з радістю прийняла б кораблі ВМС Великої Британії, які там хочуть списати. Навіть попри те, що вони не зможуть зайти до Чорного моря до кінця війни.

Про це заявив командувач Військово-морських сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа в інтерв’ю Sky News. Видання нагадало, що в грудні 2023-го міністр оборони Великобританії Грант Шаппс пообіцяв передати ракети і два мінні тральники для ВМС України. Повідомляється, що Велика Британія також розглядає можливість виведення з експлуатації двох фрегатів Тип 23 через брак моряків.

Йдеться про фрегати HMS Westminster та HMS Argyll. На запитання журналістів про те, чи український флот цікавитиметься цими суднами, якщо це станеться, віце-адмірал Неїжпапа відповів: "Звичайно, ВМС потрібні військові кораблі, тому що ми розуміємо, що без кораблів немає флоту. Тому, якщо буде ухвалено таке рішення, що стосується можливості передачі двох фрегатів Військово-морським силам України, ми будемо цьому дуже раді".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що уряд Великобританії анонсував надання нового пакету фінансової підтримки Україні. Союзник нашої країни пообіцяв чималу суму на підтримку обороноздатності.