Британія готує новий пакет військової допомоги Україні: чого чекаємо
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Велика Британія надасть чималу сумму на оборону
Уряд Великої Британії анонсував надання нового пакету фінансової підтримки Україні. Союзник нашої країни пообіцяв чималу суму на підтримку обороноздатності.
Відповідну угоду підпише прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Він прибув в пятницу, 12 січня до Київа, щоб особисто повідомити новину, пише Sky news.
Його візит вже анонсував нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк.
Згідно з заявою британського посадовця, військове фінансування України буде збільшено до 2,5 млрд фунтів стерлінгів: щонайменше 200 млн буде витрачено на термінову закупівлю та виробництво тисяч ударних та морських дронів.
Ріші Сунак і президент Володимир Зеленський також підпишуть угоду про співробітництво країн у сфері безпеки: "Угода між Великою Британією та Україною про співробітництво в галузі безпеки формалізує низку підтримки, яку Велика Британія надавала і продовжуватиме надавати, включаючи обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку, а також оборонно-промислове співробітництво. Воно також зобов'язує Велику Британію допомагати Україні у випадку, якщо вона колись знову зазнає нападу з боку росії".
Очикується, що Велика Британія надасть нашій державі ще й додаткову гуманітарну допомогу та допомогу для зміцнення енергетичної інфраструктури України.
Крім того, країна – партнер виділить додаткове фінансування та ресурси для вивчення англійської мови в Україні.
Нагадаємо, що з початку війни з РФ Україна отримала від Великої Британії не тільки потужну політичну підтримку та зброю, але і 2,04 млрд $ допомоги у бюджет.
Раніше "Телеграф" повідомив, що у травні 2023 року Велика Британія надала Украиїні безпілотники-камікадзе з дальністю польоту понад 200 кілометрів, що більш ніж удвічі перевищує дальність установок Himars.