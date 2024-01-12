Британія готує новий пакет військової допомоги Україні: чого чекаємо

Велика Британія надасть чималу сумму на оборону

Уряд Великої Британії анонсував надання нового пакету фінансової підтримки Україні. Союзник нашої країни пообіцяв чималу суму на підтримку обороноздатності.

Відповідну угоду підпише прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Він прибув в пятницу, 12 січня до Київа, щоб особисто повідомити новину, пише Sky news.

Його візит вже анонсував нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк.

Згідно з заявою британського посадовця, військове фінансування України буде збільшено до 2,5 млрд фунтів стерлінгів: щонайменше 200 млн буде витрачено на термінову закупівлю та виробництво тисяч ударних та морських дронів.

Ріші Сунак і президент Володимир Зеленський також підпишуть угоду про співробітництво країн у сфері безпеки: "Угода між Великою Британією та Україною про співробітництво в галузі безпеки формалізує низку підтримки, яку Велика Британія надавала і продовжуватиме надавати, включаючи обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку, а також оборонно-промислове співробітництво. Воно також зобов'язує Велику Британію допомагати Україні у випадку, якщо вона колись знову зазнає нападу з боку росії".

Очикується, що Велика Британія надасть нашій державі ще й додаткову гуманітарну допомогу та допомогу для зміцнення енергетичної інфраструктури України.

Крім того, країна – партнер виділить додаткове фінансування та ресурси для вивчення англійської мови в Україні.

Нагадаємо, що з початку війни з РФ Україна отримала від Великої Британії не тільки потужну політичну підтримку та зброю, але і 2,04 млрд $ допомоги у бюджет.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у травні 2023 року Велика Британія надала Украиїні безпілотники-камікадзе з дальністю польоту понад 200 кілометрів, що більш ніж удвічі перевищує дальність установок Himars.