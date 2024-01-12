Пентагон: Росія розповсюджує інформацію про "розкрадання західної зброї в Україні"

У Пентагоні не бачать жодного прикладу розкрадання західної допомоги Україні

Російський терористичний режим намагається підірвати західну допомогу Україні, розповсюджуючи фейки про те, що іноземне озброєння нібито розкрадається. Хоча жодна інспекція з Пентагона не знайшла та не підтвердила жодного факту "розкрадань".

Про це заявив спікер Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер на брифінгу 11 січня. Він зазначив, що Україна дуже прозоро використовує західну збройову допомогу.

"Сьогодні немає жодних достовірних доказів того, що передане Україні від США озброєння могло потрапити не в ті руки", – сказав він.

Райдер зазначив, що Росія намагається поширювати свої фейки різними каналами – через ЗМІ, політиків та "експертів". Але західні союзники бачать, як Україна використовує західну допомогу, тому можуть бути спокійними.

"Ми спостерігали, як українці використовують надані їм можливості на полі битви. Ми бачимо, що вони використовують їх ефективно", – резюмував він.

Вкиди через ЗМІ

Заява Райдера прозвучала на тлі того, що американське видання The New York Times опублікувало матеріал, у якому, з посиланням на нібито доповідь для Пентагону, сказано, що чиновники США не змогли відзвітуватися за 40 тисяч одиниць зброї, яку передавали Україні. Мова йде про безпілотники-камікадзе, ПТРК та ПЗРК загальною вартістю в 1 млрд доларів.

Заступник державного секретаря США Ведант Патель, коментуючи публікацію, заявив, що немає жодного доказу того, що американська військова допомога була розкрадена, або пішла кудись "на сторону", таким чином спростувавши публікацію видання.

В Україні тим часом своя війна з корупцією в армії. Нагадаємо, наприкінці грудня СБУ затримала начальника Головного управління Міноборони за підозрою у причетності до схеми розкрадання великої суми на закупівлі артилерійських снарядів для Збройних сил. Через його дії закупівля снарядів здійснювалася на 30% дорожче, що призвело до втрати 1,5 мільярда гривень.

Поява у ЗМІ великої кількості новин про корупцію під час здійснення оборонних закупівель – це наслідок проведення змін у Міноборони. Як розповів глава Міноборони України Рустем Умєров, подібного роду зміни незабаром буде видно все частіше і частіше.