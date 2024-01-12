Пентагон: Россия распространяет информацию о "хищении западного оружия в Украине"

В Пентагоне не видят ни одного примера хищения западной помощи Украине

Российский террористический режим пытается подорвать западную помощь Украине, распространяя фейки о том, что иностранное вооружение якобы разворовывается. Хотя ни одна инспекция из Пентагона не нашла и не подтвердила ни одного факта "хищений".

Об этом заявил спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер на брифинге 11 января. Он отметил, что Украина очень прозрачно использует западную оружейную помощь.

"Сегодня нет никаких достоверных доказательств того, что переданное Украине от США вооружение могло попасть не в те руки", – сказал он.

Райдер отметил, что Россия пытается распространять свои фейки по разным каналам – через СМИ, политиков и "экспертов". Но западные союзники видят, как Украина использует западную помощь, поэтому могут быть спокойны.

"Мы наблюдали, как украинцы используют предоставленные им возможности на поле битвы. Мы видим, что они используют их эффективно", – резюмировал он.

Вбросы через СМИ

Заявление Райдера прозвучало на фоне того, что американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором со ссылкой на якобы доклад для Пентагона, сказано, что чиновники США не смогли отчитаться за 40 тысяч единиц оружия, которое передавали Украине. Речь идет о беспилотниках-камикадзе, ПТРК и ПЗРК общей стоимостью в 1 млрд долларов.

Заместитель государственного секретаря США Ведант Патель, комментируя публикацию, заявил, что нет никакого доказательства того, что американская военная помощь была разворована или ушла куда-то "на сторону", и таким образом опроверг публикацию издания.

В Украине в это время своя война с коррупцией в армии. Напомним, в конце декабря СБУ задержала начальника Главного управления Минобороны по подозрению в причастности к схеме хищения крупных сумм на закупке артиллерийских снарядов для Вооруженных сил. Из-за его действия закупка снарядов осуществлялась на 30% дороже, что привело к потере 1,5 миллиарда гривен.

Появление в СМИ большого количества новостей о коррупции во время осуществления оборонных закупок – это результат проведения изменений в Минобороны. Как рассказал глава Минобороны Украины Рустем Умеров, подобного рода изменения вскоре будут видны все чаще и чаще.