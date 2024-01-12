В Білому домі оцінили терміновисть допомоги Україні: "Потреба є гострою"

Без нового пакета допомоги від США Україні буде важче воювати проти російських окупантів

У зимові місяці потреба України у наданні військової та іншої допомоги є особливо гострою. Російські терористи не зупиняються перед найбруднішими засобами, щоб спробувати зламати український опір.

Про це сказав координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу Вашингтоні. Він нагадав, що США у грудні виділили Україні останній пакет, на який ще залишалося фінансування, і це погано.

"Росіяни застосовують північнокорейські балістичні ракети для виконання своєї брудної роботи. Тож потреба є гострою саме зараз, особливо в ці зимові місяці", – зазначив він.

Кірбі вказав на величезну важливість схвалення Конгресом запиту президента США Джозефа Байдена, який включає в себе військову допомогу Україні та іншим американським союзникам. Без нового пакета допомоги здатність України воювати з російськими терористами буде поставлено під загрозу.

Як писав "Телеграф", Рада Україна-НАТО провела екстрене засідання з Україною на тему війни з Росією після масованих ударів по країні. Члени Альянсу запевнили, що підтримка українських військових не припиниться.

Тим часом російський терористичний режим намагається підірвати західну допомогу Україні, розповсюджуючи фейки про те, що іноземне озброєння нібито розкрадається. Хоча жодна інспекція з Пентагона не знайшла та не підтвердила жодного факту "розкрадань".