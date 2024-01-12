В Белом доме оценили срочность помощи Украине: "Потребность является острой"

Без нового пакета помощи от США Украине будет труднее воевать против российских окупантов

В зимние месяцы потребность Украины в оказании военной и другой помощи особенно остра. Российские террористы не останавливаются перед самыми грязными средствами, чтобы попытаться сломить украинское сопротивление.

Об этом сказал координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга в Вашингтоне. Он напомнил, что США в декабре выделили Украине последний пакет, на который еще оставалось финансирование, и это плохо.

"Россияне применяют северокорейские баллистические ракеты для выполнения своей грязной работы. Поэтому потребность является острой именно сейчас, особенно в эти зимние месяцы", – отметил он.

Кирби указал на огромную важность одобрения Конгрессом запроса президента США Джозефа Байдена, включающего военную помощь Украине и другим американским союзникам. Без нового пакета помощи способность Украины воевать с российскими террористами будет поставлена под угрозу.

Как писал "Телеграф", Совет Украина-НАТО провел экстренное заседание с Украиной на тему войны с Россией после массированных ударов по стране. Члены Североатлантического союза заверили, что поддержка украинских военных не прекратится.

Между тем, российский террористический режим пытается подорвать западную помощь Украине, распространяя фейки о том, что иностранное вооружение якобы разворовывается. Хотя ни одна инспекция из Пентагона не нашла и не подтвердила ни одного факта "хищений".