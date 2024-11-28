Россияне ударили ракетами по одному из самых больших районов Харькова

Российская армия продолжает бить по мирным городам Украины

Утром в четверг, 28 ноября, россияне устроили массированную ракетную атаку на Украину — совершили пуски со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и запустили крылатые ракеты "Калибр". Около 6:10 раздались взрывы в Харькове.

О взрывах сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. По предварительным данным, враг ударил по областному центру ракетами. Под обстрелом был один из самых больших районов Харькова.

"По предварительной информации, все удары пришлись по территории одного из гражданских предприятий Харькова в Киевском районе. На данный момент информации о пострадавших не поступало", — написал он.

Глава Харьковской ОВА уточнил, что в Харькове раздались три взрыва. Все три удара – в Киевском районе Харькова. По состоянию на 6:35 информации о пострадавших не поступало.

По состоянию на 6:30 россияне продолжают обстреливать Украину ракетами. Людей призывают по возможности находиться в безопасных местах.

Утром 28 ноября армия РФ подняла в небо до семи бортов Ту-95МС – четыре с "Оленьи", три с "Энгельса-2". Пуски "Калибров" происходили из порта Новороссийска, где скрываются остатки недобитого Черноморского флота РФ.

Часть ракет российская армия направила в западные области Украины, работает ПВО. Взрывы также раздались в Павлограде и Одессе.

Как сообщал "Телеграф", взрывы прогремели в Одессе около 6:00. Местные паблики пишут, что в городе есть прилет. После взрывов в небо поднялся столб дыма.

Кроме того, в ряде западных областей было зафиксировано несколько взрывов. Цели фиксировались в Ровенской, Львовской, Волынской.