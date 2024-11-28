США передадут так называемые "неустойчивые" мины, безопасные для гражданского населения

Администрация действующего президента США Джозефа Байдена готовит новый пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составит 725 миллионов долларов США, а в состав пакета впервые войдут противопехотные мины для использования на украинской территории, которые ранее не поставлялись Украине.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два собственных источника в администрации США. Один из собеседников подтвердил, что Украина получит в пакете помощи разнообразное вооружение – в том числе противопехотные мины, БПЛА, боеприпасы к ПЗРК Stinger и для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, последние также в кассетном исполнении.

Впрочем, официально о передаче пакета будет объявлено только в следующий понедельник. Наполнение и размер транша помощи могут измениться, поскольку это не конечный вариант.

"Соединенные Штаты не экспортировали противопехотные мины на протяжении десятилетий, а их использование противоречиво из-за потенциального вреда для гражданского населения. Хотя более 160 стран подписали договор о запрете их использования, Киев просит о них с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в начале 2022 года", – отмечает издание.

Напомним, недавно действующий президент США Джозеф Байден предварительно одобрил поставки Украине американских противопехотных мин, которые могут начать передавать в следующих пакетах помощи. Это значительно увеличит способность Украины сопротивляться наступающим российским оккупантам на фронте. Передачу мин одобрили несмотря на возмущение так называемых правозащитников.

Также, как уже писал "Телеграф", чиновники действующего президента США Байдена планируют как можно быстрее завершить перевод последних шести миллиардов долларов помощи Украине. Там опасаются, что избранный президент Дональд Трамп в угоду так называемому "президенту" России в первую очередь остановит выделение средств в поддержку Киева.