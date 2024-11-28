США передадуть так звані "нестійкі" міни, які безпечні для цивільного населення

Адміністрація чинного президента США Джозефа Байдена готує для України новий пакет військової допомоги. Його вартість складе 725 мільйонів доларів США, а до складу пакета вперше увійдуть протипіхотні міни для використання на українській території, які Україні раніше не постачалися.

Про це пише Reuters із посиланням на два власні джерела в адміністрації США. Один зі співрозмовників підтвердив, що Україна отримає у пакеті допомоги різноманітне потрібне озброєння – в тому числі протипіхотні міни, БПЛА, боєприпаси до ПЗРК Stinger та для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, останні також у касетному виконанні.

Втім, офіційно про передачу пакета оголосять тільки у наступний понеділок. Наповнення та розмір траншу допомоги може змінитися, оскільки це не кінцевий варіант.

"Сполучені Штати не експортували протипіхотні міни протягом десятиліть, а їх використання є суперечливим через потенційну шкоду для цивільного населення. Хоча понад 160 країн підписали договір про заборону їх використання, Київ просить про них відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення на початку 2022 року", – зазначає видання.

Нагадаємо, нещодавно чинний президент США Джозеф Байден попередньо схвалив постачання Україні американських протипіхотних мін, які можуть почати передавати у наступних пакетах допомоги. Це значно збільшить здатність України чинити опір наступаючим російським окупантам на фронті. Передачу мін схвалили попри обурення так званих правозахисників.

Також, як вже писав "Телеграф", чиновники чинного президента США Байдена планують якнайшвидше завершити переведення останніх шести мільярдів доларів допомоги Україні. Там побоюються, що обраний президент Дональд Трамп на догоду так званому "президенту" Росії в першу чергу зупинить виділення коштів на підтримку Києва.