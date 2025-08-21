"Очень непростая ночь". Во Львове прогремело несколько взрывов, есть погибший (фото) - обновлено

В городе работала ПВО

Взрывы во Львове прогремели рано утром в четверг, 21 августа. Россия устроила очередную комбинированную атаку по Украине с применением баллистических и крылатых ракет и дронов.

Обновлено 7:55 Козицкий сообщил, что в результате атаки во Львове, по предварительным данным один человек погиб, двое — травмированы. Повреждены десятки жилых домов.

Обновлено. Садовый проинформировал, что враг совершил комбинированную атаку "шахедами" и ракетами. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Снова, как и месяц назад, прилетело на ул. Елены Степановны. Предварительно есть пострадавшие. Взрывной волной повреждены десятки домов: окна и крыши. Все службы работают на месте. Также есть информация о возгорании в других местах! Проверяем Андрей Садовый

Последствия атаки

Как сообщила корреспондентка "Телеграфа", первые взрывы прогремели после 4:30. По звуку это были "шахеды".

Уже после шести утра был слышен пролет ракеты, звук работы ПВО и взрыв. Он был настолько мощным, что в домах ощущалась вибрация. В 6:05 мэр Львова Андрей Садовый предупредил о ракете в направлении города. Глава Львовской ОВА написал в 6:49:

Отбой. Очень непростая ночь. Спасибо нашим защитникам неба. Сейчас общаюсь с профильными службами. Все детали со временем Максим Козицкий

Местные Telegram-каналы сообщили, что после взрыва возникло задымление. Они показали фото с места.

Дым после взрыва

Взрывы также прогремели в городе Мукачево

Во время массированной атаки в ночь на 21 августа Россия также атаковала Мукачево Закарпатской области. Россияне ударили по территории одного из предприятий, раздались взрывы, на месте работают спасательные службы.

Ракетная атака на Украину в ночь на 21 августа — что известно

В ночь на 21 августа Россия устроила очередную комбинированную атаку на Украину. Враг атаковал ракетами "Кинжал" (4-6 единиц), двумя ракетами "Циркон", до 12 "Калибров" и ракетами Х-101. Также россияне использовали для атаки более 100 "шахедов".

Взрывы прогремели в Запорожье, Днепре и Сумах, туда россияне направили ракеты. Также они атаковали запад Украины.

Однако, как сообщал "Телеграф", в ночь на 21 августа в России также раздавались взрывы. Их слышали в Ростовской области в Новошахтинском районе, где расположен нефтеперерабатывающий завод, который уже много раз был под ударами. Возник мощный пожар.