Россияне ударили по Закарпатью. Под удар попало предприятие, есть пострадавшие(обновлено)

Местные власти просят жителей сохранять информационную тишину

Мукачево в ночь на четверг, 21 августа, подверглось вражеской атаке. Россияне ударили по территории одного из предприятий этого города в Закарпатской области.

Обновлено 8:25 Мукачевский городской голова Андрей Балога проинформировал, что Россия ударила крылатыми ракетами по гражданскому предприятию, которое обеспечивало работой тысячи жителей нашей общины и района. К счастью, обошлось без погибших, но есть пострадавшие, которым оказывается вся необходимая помощь. В результате удара произошел масштабный пожар.

Обновлено. Городской совет призвал жителей Мукачево плотно закрывать окна и без необходимости не выходить на улицу из-за пожара, возникшего в результате ракетного удара. На месте работают спасатели.

Небо над городом затянул дым

Об атаке сообщает Мукачевский городской совет. Взрывы в городе раздались во время российской комбинированной атаки на Украину.

В результате вражеской атаки ночью произошел удар по территории одного из предприятий города. На месте происшествия работают спасательные службы. Просим сохранять спокойствие и не распространять фото и видео с места происшествия в целях безопасности всех нас, — говорится в сообщении

Ракетная атака на Украину в ночь на 21 августа — что известно

В ночь на 21 августа Россия устроила очередную комбинированную атаку на Украину. Враг атаковал аэробалистическими ракетами "Кинжал", также фиксировались пуски ракет "Калибров" и крылатых ракет с самолетов стратегической авиации. Кроме этого, оккупанты традиционно запустили по Украине много ударных дронов.

Взрывы раздались в Запорожье, Днепре и Сумах, туда россияне направили ракеты. Также они атаковали запад Украины.

Россияне атаковали Украину ракетами "Кинжал" (4-6 единиц), двумя ракетами "Циркон", до 12 "Калибрами" и ракетами Х-101. Также враг использовал для атаки более 100 "шахедов".