Росіяни вдарили по Закарпаттю. Що відомо про наслідки (оновлено)

Місцева влада просить жителів зберігати інформаційну тишу

Мукачево в ніч на четвер, 21 серпня, зазнало ворожої атаки. Росіяни вдарили по території одного з підприємств цього міста у Закарпатській області.

Оновлено. Міська рада закликала жителів Мукачево щільно закривати вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю через пожежу, що виникла внаслідок ракетного удару. На місці працюють рятувальники.

Небо над місто затягнуло димом

Про атаку повідомляє Мукачівська міська рада. Вибухи у місті пролунали під час російської ракетної атаки на Україну.

Внаслідок ворожої атаки вночі стався удар по території одного з підприємств міста. На місці події працюють рятувальні служби. Просимо зберігати спокій та не поширювати фото й відео з місця події задля безпеки усіх нас, — йдеться у повідомленні

Ракетна атака на Україну в ніч на 21 серпня — що відомо

В ніч на 21 серпня Росія влаштувала чергову комбіновану атаку на Україну. Ворог атакував аеробалістичними ракетами "Кинджал", також фіксувалися пуски ракет "Калібр" та крилатих ракет з літаків стратегічної авіації. Окрім цього, окупанти традиційно запустили по Україні багато ударних дронів.

Вибухи пролунали у Запоріжжі, Дніпрі та Сумах, туди росіяни спрямували ракети. Також вони атакували захід України.

Росіяни атакували Україну ракетами "Кинджал" (4-6 одиниць), двома ракетами "Циркон", до 12 "Калібрами" та ракетами Х-101. Також ворог використав для атаки понад 100 "шахедів".