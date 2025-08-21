"Дуже непроста ніч". У Львові пролунало кілька вибухів, є загиблий (фото) - оновлено

У місті працювала ППО

Вибухи у Львові пролунали рано вранці у четвер, 21 серпня. Росія влаштувала чергову комбіновану атаку по Україні з застосуванням балістичних та крилатих ракет і дронів.

Оновлено 7:55 Козицький повідомив, що внаслідок атаки у Львові, за попередніми даними одна людина загинула, дві – травмовані. Пошкоджені десятки житлових будинків.

Оновлено. Садовий поінформував, що ворог здійснив комбіновану атаку "шахедами" та ракетами. За попередніми даними, є постраждалі.

Знову, як і місяць тому, прилетіло на вул. Олени Степанівни. Попередньо є постраждалі. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна та дахи. Усі служби працюють на місці. Також є інформація про загоряння у інших місцях! Перевіряємо Андрій Садовий

Наслідки атаки

Як повідомила кореспондентка "Телеграфу", перші вибухи пролунали після 4:30. По звуку, це були "шахеди".

Вже після шостої ранку було чути проліт ракети, звук роботи ППО та вибух. Він був настільки потужним, що у будинках відчувалася вібрація. О 6:05 мер Львова Андрій Садовий попередив про ракету у напрямку міста. Глава Львівської ОВА написав о 6:49:

Відбій. Дуже непроста ніч. Дякую нашим оборонцям неба. Зараз контактую з профільними службами. Всі деталі згодом Максим Козицький

Місцеві Telegram-канали повідомили, що після вибуху виникло задимлення. Вони показали фото з місця.

Дим після вибуху

Вибухи також пролунали у місті Мукачево

Під час масованої атаки в ніч на 21 серпня Росія також атакувала Мукачево Закарпатської області. Росіяни вдарили по території одного з підприємств, пролунали вибухи, на місці працюють рятувальні служби.

Ракетна атака на Україну в ніч на 21 серпня — що відомо

В ніч на 21 серпня Росія влаштувала чергову комбіновану атаку на Україну. Ворог атакував ракетами "Кинджал" (4-6 одиниць), двома ракетами "Циркон", до 12 "Калібрів" та ракетами Х-101. Також росіяни використали для атаки понад 100 "шахедів".

Вибухи пролунали у Запоріжжі, Дніпрі та Сумах, туди росіяни спрямували ракети. Також вони атакували захід України.

Проте, як повідомляв "Телеграф", в ніч на 21 серпня в Росії також лунали вибухи. Їх чули у Ростовській області в районі Новошахтинська, де розташований нафтопереробний завод, який вже багато разів був під ударами. Виникла потужна пожежа.