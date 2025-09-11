F-35 проти піхоти з гранатою. Генерал-розвідник пояснив, як НАТО вестиме війну з Росією

Пілоти будуть пити каву і завдавати високоточних ударів із 9-кілометрової висоти

Найкращі військові експерти не вірили, що Росія колись зможе створити військову могутність, яка серйозно загрожуватиме Заходу. Але росіяни завжди можуть створити сили, які будуть загрожувати принципу Статті 5 НАТО про колективну оборону, коли напад на одного союзника розглядається, як напад на усіх. І це проблема.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів колишній глава військової розвідки Фінляндії, а нині депутат Європейського парламенту Пекка Товері. Він пояснив, чому Кремль не хоче великої війни з НАТО.

Більше читайте у публікації: "Путін може атакувати НАТО, ми маємо зосередитись на розгромі Росії, — інтервʼю з депутатом Європарламенту".

За його словами, керівництво РФ знає, що програє. Однак є люди, які мало знаються на війні, тому стверджують: у разі конфлікту Росії з НАТО, Альянс зазнав би серйозних труднощів, бо росіяни навчилися використовувати дрони, у них є "Шахеди" та інше.

— А я завжди кажу, що ми не плануємо війну за версією війни в Україні 2.0. [У разі нападу] ми плануємо вести боротьбу так, як західні країни робили від часів Другої світової. Ми використовуємо переважаючу авіаційну міць, очищаємо небо від російських ВПС, знищуємо ППО, а потім бомбардуємо їхню логістику, командні центри тощо, — каже відставний генерал із величезним досвідом.

І коли росіяни будуть достатньо ослаблені, НАТО висилає свої механізовані сили і знищує решту їхніх підрозділів, бо вони "осліплені" й залишилися без логістичної підтримки, каже він.

— І якщо наші пілоти летять на висоті девʼяти кілометрів на F-35, пʼють каву і скидають бомби на російські логістичні центри, то якісь гранати, які росіяни кидають на окопи, не матимуть жодного значення. Це зовсім інший рівень, — каже колишній розвідник. — Тож ні, росіяни не можуть вести війну проти нас. Так, [далекобійні] ракети створюватимуть певні проблеми, але ми маємо досвідченого союзника — Україну, яка може навчити, як з цим справлятися, і з нашими ресурсами це реально.

На думку Пекки Товері Росії є сенс атакувати єдність НАТО та Європи. Бо саме це стало найбільшим шоком для Путіна, коли той напав на Україну, бо він вважав, що ніхто не насмілиться щось робити.

— Ймовірно, так би й сталося, якби йому вдалося взяти Київ. Але коли Україна почала чинити опір, європейці обʼєдналися. Саме цю єдність він намагається перевірити. Та намагається атакувати її інформаційними операціями та гібридними методами, — каже євродепутат.

Він припустив, що Путін може спробувати провести обмежену військову операцію проти меншої країни НАТО. Атакувати та захопити невелику територію, а потім погрожувати ядерною зброєю і спостерігати, що станеться.

— Якби таке вдалося — це була б для Путіна величезна перемога, бо після цього ніхто не зміг би довіряти Статті 5, і НАТО почало б розпадатися.

Але, найімовірніше, за такого сценарію його війська будуть відбиті, і він втратить кілька тисяч солдатів — і що з того? Для Путіна людське життя нічого не значить. Він може кинути кілька тисяч солдатів у таку дурну операцію, і ми просто повинні бути до цього готові, — підсумував Пекка Товері.

Нагадаємо, раніше він назвав "Телеграфу" умову, за якого НАТО розбомбить Росію до кам’яного віку.