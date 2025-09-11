F-35 против пехоты с гранатой. Генерал-разведчик объяснил, как НАТО будет вести войну с Россией

Пилоты будут пить кофе и наносить высокоточные удары с 9-километровой высоты.

Лучшие военные эксперты не верили, что Россия когда-либо сможет создать военное могущество, которое будет серьезно грозить Западу. Но россияне всегда могут создать силы, которые будут угрожать принципу статьи 5 НАТО о коллективной обороне, когда нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех. И это проблема.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал бывший глава военной разведки Финляндии, а ныне депутат Европейского парламента Пекка Товери. Он объяснил, почему Кремль не хочет большой войны с НАТО.

По его словам, руководство РФ знает, что проиграет. Однако есть люди, которые мало знают войну, поэтому утверждают: в случае конфликта России с НАТО, Альянс испытал бы серьезные трудности, потому что россияне научились использовать дроны, у них есть "Шахеды" и прочее.

— А я всегда говорю, что мы не планируем войну по версии войны в Украине 2.0. [В случае нападения] мы планируем вести борьбу так, как западные страны поступали со времен Второй мировой. Мы используем превосходящую авиационную мощь, очищаем небо от российских ВВС, уничтожаем ПВО, а затем бомбардируем их логистику, командные центры и т.д., — говорит отставной генерал с огромным опытом.

И когда россияне будут достаточно ослаблены, НАТО высылает свои механизированные силы и уничтожает остальные их подразделения, потому что они "ослеплены" и остались без логистической поддержки, говорит он.

— И если наши пилоты летят на высоте девяти километров на F-35, пьют кофе и сбрасывают бомбы на российские логистические центры, то какие-то гранаты, которые россияне бросают на окопы, не будут иметь никакого значения. Это совсем другой уровень, – говорит бывший разведчик. — Нет, россияне не могут вести войну против нас. Да, [дальнобойные] ракеты будут создавать определенные проблемы, но у нас есть опытный союзник — Украина, которая может научить, как с этим справляться, и с нашими ресурсами это реально.

По мнению Пекки Товери России есть смысл атаковать единство НАТО и Европы. Потому что именно это стало самым большим шоком для Путина, когда тот напал на Украину, потому что он считал, что никто не осмелится что-либо предпринять.

— Вероятно, так и случилось бы, если бы ему удалось взять Киев. Но когда Украина начала сопротивляться, европейцы объединились. Именно это единство он пытается проверить. Но пытается атаковать ее информационными операциями и гибридными методами, — говорит евродепутат.

Он предположил, что Путин может попытаться провести ограниченную военную операцию против меньшей страны НАТО. Атаковать и захватить небольшую территорию, а затем угрожать ядерным оружием и наблюдать, что произойдет.

— Если бы это удалось — это была бы для Путина огромная победа, потому что после этого никто не смог бы доверять статье 5, и НАТО начало бы распадаться.

Но, вероятнее всего, при таком сценарии его войска будут отбиты, и он потеряет несколько тысяч солдат — и что? Для Путина человеческая жизнь ничего не значит. Он может бросить несколько тысяч солдат в такую глупую операцию, и мы просто должны быть к этому готовы, — подытожил Пекка Товери.

