"Повний "мобілізець"": військовий експерт про висновки війни з Росією за 2023 рік

Так вийшло зупинити наступ

Оцінюючи підсумки 2023 року на фронті, у війні з Росією, варто брати до уваги те, наскільки потужні ресурси мобілізував Кремля для протистояння українському контрнаступу. Росіяни провели найбільшу мобілізацію з часів Другої світової війни.

І їм вдалось стримати наступальні дії ЗСУ значними втратами. Таку оцінку в інтервʼю "Телеграфу" висловив експерт Міжнародного інституту демократій, екскомандир 2-ї роти 24-го батальйону "Айдар" Євген Дикий.

За його словами, підбиваючи підсумки цього року, варто повернутись до 2022, адже ще не минуло повних два роки з початку повномасштабного вторгнення РФ. Тоді Росія була впевнена, що окупує якщо не всю Україну, так Київ точно протягом двох-трьох днів. Ба більше, навіть найближчі союзники України мали таку ж думку та вважали, що наша держава впаде за два-три тижні після широкомасштабного російського вторгнення.

І самі українці, більша їхня частина, були переконані, що у випадку справжнє повномасштабне вторгнення, то Україна шансів немає. Тоді усі дискусії фактично зводилися до того, наскільки героїчно чи не героїчно наша країна партизанитиме.

"Що ми маємо наприкінці 2023 року? РФ з її так званою "другою армією світу" дуже пишається тим, що змогла зупинити український контрнаступ, не давши викинути себе за "поребрик". І щоб досягти такого "великого досягнення", Росії довелося провести найбільшу мобілізацію з часів Другої світової", — каже Дикий.

За його словами, дані багатьох джерел свідчать, що ні до Афганістану (за радянських часів), ні до Чечні (після розпаду СРСР), ні на яку іншу війну після 1945-го ані Радянський Союз, ані РФ стільки людей не мобілізували.

"Тобто стався найбільший "мобілізець" за майже 80 років — і, гаразд, росіяни втримали оборону. Насправді ми помінялися з ними ролями. Але — не дотиснули. Саме так слід оцінювати результати року, що минає", — зауважив екскомандир "Айдар".

Більше про те, чому ЗСУ не вдалося дотиснути ворога, чому українські військові не вийшли до адмінкордону Криму і чому кінець 2023-го ми зустрічаємо у настроях "все пропало", читайте у матеріалі "Телеграфа" Чому Україна має пишатися підсумками 2023 року на фронті: інтерв’ю з Євгеном Диким, ч. I

Раніше "Телеграф" писав, що українські війська за 27 грудня просунулися на захід від тимчасово окупованої російськими терористами Горлівки. Водночас росіяни просунулися на заході Запорізької області та відбили позиції, які Збройні сили захопили під час контрнаступу влітку.