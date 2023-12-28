"Полный "мобилизец"": военный эксперт о заключении войны с Россией за 2023 год

Так получилось остановить наступление

Оценивая итоги 2023 года на фронте, в войне с Россией, следует учитывать, насколько мощные ресурсы мобилизовал Кремля для противостояния украинскому контрнаступлению. Россияне провели самую большую мобилизацию со времен Второй мировой войны.

И им удалось сдержать наступательные действия ВСУ значительными потерями. Такую оценку в интервью "Телеграфу" высказал эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий.

По его словам, подводя итоги этого года, стоит вернуться к 2022 году, ведь еще не прошло полных два года с начала полномасштабного вторжения РФ. Тогда Россия была уверена, что оккупирует если не всю Украину, то Киев точно в течение двух-трех дней. Более того, даже ближайшие союзники Украины имели такое же мнение и считали, что наше государство упадет через две-три недели после широкомасштабного российского вторжения.

И сами украинцы, большая их часть, были убеждены, что в случае настоящего полномасштабного вторжения, то Украина шансов нет. Тогда все дискуссии фактически сводились к тому, насколько героически или не героически наша страна будет партизанить.

"Что мы имеем в конце 2023 года? РФ с ее так называемой "второй армией мира" очень гордится тем, что смогла остановить украинское контрнаступление, не дав выбросить себя за "поребрик". И чтобы добиться такого "большого достижения", России пришлось провести самое большую мобилизацию со времен Второй мировой", — говорит Дикий.

По его словам, данные многих источников свидетельствуют, что ни в Афганистан (в советское время), ни в Чечню (после распада СССР), ни на какую другую войну после 1945-го ни Советский Союз, ни РФ столько людей не мобилизовали.

"То есть произошел крупнейший "мобилизец" за почти 80 лет — и, ладно, россияне удержали оборону. На самом деле мы поменялись с ними ролями. Но — не дожали. Именно так следует оценивать результаты уходящего года", — отметил экс-командир "Айдар".

Больше о том, почему ВСУ не удалось дожать врага, почему украинские военные не вышли в админграницу Крыма и почему конец 2023-го мы встречаем в настроениях "все пропало", читайте в материале "Телеграфа" Почему Украина должна гордиться итогами 2023 года на фронте: интервью с Евгением Диким, ч. I

Ранее "Телеграф" писал, что украинские войска за 27 декабря продвинулись к западу от временно оккупированной российскими террористами Горловки. В то же время россияне продвинулись на западе Запорожской области и отразили позиции, которые Вооруженные силы захватили во время контрнаступления летом.