"Люблять активні дії наприкінці зими": військовий експерт оцінив загрозу російського десанту в тилу ЗСУ

Кремль вимагає до чергового переобрання Путіна значних результатів на полі бою, каже Влад Волошин

Росія може готувати висадку десанту у тилу ЗСУ, вважає Інститут вивчення війни (ISW). На думку американських аналітиків, не виключена спроба висадки з гелікоптерів для швидкого розгортання особового складу, як то було у Гостомелі під Києвом на початку повномасштабної війни, у лютому 2022-го.

Спеціально для "Телеграфу" такий варіант розвитку подій проаналізував ексспікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт, полковник Влад Волошин.

"Я не виключаю, що подібний сценарій готується росіянами, – каже Влад Волошин. – Нагадаю слова керівника ГУР МО Буданова про те, що на фронті сьогодні обидві сторони мають потужну лінію оборони, величезні мінні поля, активно використовують дрони. І щоб прорвати такі укріплення, проводити певні наступальні події, необхідно покласти дуже багато сил і засобів. Мати серйозну перевагу у стволах, боєприпасах, засобах забезпечення таких операцій, живій силі".

Отже, взяти такі позиції в лоб вкрай важко, пояснює полковник. При цьому росіяни знову і знову намагаються це робити, сподіваючись хоча б на локальні успіхи.

"Але успіхи мінімальні. А Кремль вимагає до чергового переобрання Путіна (до 17 березня) якихось суттєвих результатів. Захоплення значущих міст. Тієї ж Авдіївки, того ж Куп’янська. Можливо, хоча б наблизитися до конгломерату Краматорськ – Костянтинівка – Дружківка – Слов'янськ на півночі Донеччини. Немає сумнівів, що ворог шукатиме варіанти для досягнення якихось результатів. І змінюватиме тактику своїх дій", – зазначає експерт.

Він нагадує, що спроби висадити свою піхоту в тилу українських позицій ворог робив у районі села Кринки Херсонської області, де наші воїни мужньо тримають невеликий плацдарм. Намагалися росіяни й проскочити з десантом на бронетехніці. Нічого не вийшло.

"У цьому сенсі тривожно виглядають повідомлення розвідок (і нашої, і наших партнерів), що країна-агресорка готує масовану висадку кількох десантних, аеромобільних – штурмових – з’єднань на якійсь із ділянок фронту. Схоже, РФ справді спробує закинути їх за допомогою гелікоптерів за лінію нашої оборони, прикриваючи це масованим вогнем. За допомогою такої операції ворог сподівається захопити якісь напрямки, не проламуючи нашу оборону в лоб. А обійшовши її, створивши загрозу удару з тилу", – каже Влад Волошин.

На його думку, це буде не класична десантна операція на кшталт тієї, що росіяни намагалися здійснити 2022-го на аеродромі Гостомеля. А з набагато меншою глибиною та охопленням. Просто пройшовши під прикриттям своїх вогневих засобів першу та другу лінії нашої оборони, скинути там десант. Який битиме в спину захисникам України.

"Не виключено, що саме так на одному-двох напрямках ворог спробує проломити нашу оборону. Наразі йде підготовка такої операції. На це звертають увагу аналітики ISW. Підготовка така ведеться вже кілька місяців. І може підходити до завершення. З огляду на те, що саме під кінець зими росіяни люблять різноманітні активні дії (досить згадати Дебальцеве у 2015-му або власне вторгнення у 2022-му), на другу половину лютого така десантна операція виглядає як цілком ймовірна. Тож слід бути готовими і до такого сценарію", – закликає військовий експерт.