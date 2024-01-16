"Любят активные действия в конце зимы": военный эксперт оценил угрозу российского десанта в тылу ВСУ

Кремль требует до очередного переизбрания Путина значимых результатов на поле боя, говорит Влад Волошин

Россия может готовить высадку десанта в тылу ВСУ, считает Институт изучения войны (ISW). По мнению американских аналитиков, не исключена попытка высадки с вертолетов для быстрого развертывания личного состава, как было в Гостомеле под Киевом в начале полномасштабной войны, в феврале 2022-го.

Специально для "Телеграфа" такой вариант развития событий проанализировал экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин.

"Я не исключаю, что подобный сценарий готовится россиянами, – говорит Влад Волошин. – Напомню слова руководителя ГУР МО Буданова о том, что на фронте сегодня обе стороны имеют мощную линию обороны, огромные минные поля, активно используют дроны. И чтобы прорвать такие укрепления, проводить некие наступательные действия, нужно положить огромное количество сил и средств. Иметь серьезный перевес в стволах, боеприпасах, средствах обеспечения таких операций, живой силе".

Так что взять такие позиции в лоб крайне трудно, поясняет полковник. При этом россияне снова и снова пытаются это делать, надеясь на хотя бы локальные успехи.

"Но успехи минимальны. А Кремль требует до очередного переизбрания Путина (до 17 марта) неких существенных результатов. Захват значимых городов. Той же Авдеевки, того же Купянска. Возможно, хотя бы приблизиться к конгломерату Краматорск – Константиновка – Дружковка – Славянск на севере Донетчины. Нет сомнений, что враг будет искать варианты для достижения неких результатов. И менять тактику своих действий", – отмечает эксперт.

Он напоминает, что попытки высадить свою пехоту в тылу украинских позиций враг предпринимал в районе села Крынки Херсонской области, где наши воины мужественно держат небольшой плацдарм. Пытались россияне и проскочить с десантом на бронетехнике. Ничего не вышло.

"В этом смысле тревожно выглядят сообщения разведок (и нашей, и наших партнеров), что страна-агрессор готовит массированную высадку нескольких десантных, аэромобильных – штурмовых – соединений на каком-то из участков фронта. Похоже, РФ действительно попытается забросить их с помощью вертолетов за линию нашей обороны, прикрывая это массированным огнем. С помощью такой операции враг надеется захватить некие направления, не проламывая нашу оборону в лоб. А обойдя ее, создав угрозу удара с тыла", – предполагает Влад Волошин.

По его мнению, это будет не классическая десантная операция типа той, что россияне пытались осуществить в 2022-м на аэродроме Гостомеля. А с гораздо меньшей глубиной и охватом. Просто пройдя под прикрытием своих огневых средств первую и вторую линии нашей обороны, сбросить там десант. Который станет бить в спину защитникам Украины.

"Не исключено, что именно так на одном-двух направлениях враг попытается проломить нашу оборону. В данный момент идет подготовка такой операции. На это обращают внимание и аналитики ISW. Подготовка такая ведется уже несколько месяцев. И может подходить к завершению. Учитывая, что именно под конец зимы россияне любят всякого рода активные действия (достаточно вспомнить Дебальцево в 2015-м или собственно вторжение в 2022-м), на вторую половину февраля такая десантная операция выглядит как вполне вероятная. Так что следует быть готовыми и к такому сценарию", – призывает военный эксперт.