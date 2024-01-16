США требуют от Украины сменить стратегию в войне, - Bloomberg рассказал, чего попросит Салливан

Путин превратил российское общество в военную экономику, подчеркнул автор

На полях Всемирного экономического форума в Давосе, куда прибыл президент Украины Владимир Зеленский, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан передаст ему послание от президента США Джо Байдена. Белый дом хочет, чтобы Украина сменила стратегию борьбы с российскими оккупантами: с нападения на оборону.

"Зеленский понимает, почему это имеет смысл, хотя ему не хотелось бы говорить об этом публично", — пишет колумнист Bloomberg Андреас Клут.

Он добавляет, что ради поддержания морального духа в Украине "Зеленский чувствует, что должен продолжать отрицать военный тупик". В то же время, пишет Клут, встреча, организованная Украиной в Давосе, чтобы сплотить как можно больше стран вокруг формулы мира Зеленского, также стала "тупиковой".

"Но Россию не пригласили, и Китай не появился, так что все знают, что это тупик", — отмечает автор.

По его мнению, после неудачного контрнаступления и высоких потерь, "и речи быть не может" о новом наступлении ВСУ. Вместе с тем, и Россия, по его мнению, до президентских выборов в США сосредоточится в основном на удержании захваченных территорий "в надежде, что Дональд Трамп вернется в Белый дом". Однако, подчеркивает Клут, у России и Украины — разные потенциалы.

"Путин превратил российское общество в военную экономику. Кремль потратит 8% ВВП на свою армию в 2024 году, превысив социальные расходы впервые после распада Советского Союза. Российские заводы производят патроны и бомбы, а их партнеры Иран и Северная Корея отправляют еще больше. У Украины меньше ресурсов", — пишет он.

Поэтому, добавляет он, "Зеленский прав, отвергая повторяющиеся призывы Запада к прекращению огня". Россия использует паузу в войне для наращивания потенциала и возобновит масштабное наступление.

"Россия воспользуется паузой для перевооружения и пополнения запасов, чтобы позже возобновить полномасштабную атаку на украинское общество. А вот Украина во время того же перемирия может и не получить от Запада больше денег и оружия. Таким образом, прекращение огня сейчас может быть равносильно капитуляции в будущем", — резюмирует Клут.

Он добавил, что "самое шокирующее здесь то, насколько сильно Запад уже предал Киев". Поэтому, убежден Клут, Зеленский должен выдвинуть условие для перехода в оборону — усиленные поставки оружия.

Как сообщал "Телеграф", министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Конгресс США согласовать военную помощь Украине, так как "время истекает". Министр добавил, что если у Украины закончится оружие, "мы будем сражаться лопатами".