Путін вкрав 13 років миру: Зеленський виступив з емоційною промовою в Давосі (відео)

Український президент впевнений, що Путін не зміниться

Російський диктатор Володимир Путін вкрав у всіх 13 років миру. Він замінив їх болем та кризами, які впливають на весь світ.

Про це під час своєї промови на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив президент України Володимир Зеленський. Він висловив впевненість, що диктатор насолоджується конфліктами, які завдають іншим болю.

Глава Української держави нагадав, що повномасштабна війна в Європі триває вже майже два роки, враховуючи час від початку російської нелегальної анексії Криму, вона триває вже майже 10 років. За його словами, також 10 років Росія втручається у справи африканських країн від Судану до Малі.

"Сирійська війна, яка досить кровоточить через рішення Путіна довести щось світу. І це триває вже майже 13 років. Один чоловік вкрав 13 років миру і замінив їх болем та кризами, які впливають на весь світ. Ми повинні змінитися таким чином, щоб безумство не перемогло", — підкреслив Зеленський.

Крім того, український президент назвав Путіна втіленням війни. Він також зазначив, що відповіддю російського диктатора на обмеження хаосу у світі є безмежна підтримка терористичних сил.

"Він насолоджується конфліктами, які приносять страждання іншим. Його відповідь на заклики до миру — це постачання все більшої кількості озброєння з Північної Кореї та Ірану", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, який стартував 15 січня 2024 року, обговорюють українську "Формулу миру".