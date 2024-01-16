Путин украл 13 лет мира: Зеленский выступил с эмоциональной речью в Давосе (видео)

Украинский президент уверен, что Путин не изменится

Российский диктатор Владимир Путин украл у всех 13 лет мира. Он заменил их болью и кризисами, влияющими на весь мир.

Об этом во время своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил уверенность, что диктатор наслаждается конфликтами, причиняющими другим боль.

Глава Украинского государства напомнил, что полномасштабная война в Европе длится уже почти два года, учитывая время от начала российской нелегальной аннексии Крыма, она длится уже почти 10 лет. По его словам, также 10 лет Россия вмешивается в дела африканских стран от Судана до Мали.

"Сирийская война, которая до сих пор кровоточит из-за решения Путина доказать что-то миру. И это длится уже почти 13 лет. Один человек украл 13 лет мира и заменил их болью и кризисами, которые влияют на весь мир. Мы должны измениться таким образом, чтобы безумие не победило", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, украинский президент назвал Путина воплощением войны. Он также отметил, что ответом российского диктатора на ограничение хаоса в мире является безграничная поддержка террористических сил.

"Он наслаждается конфликтами, которые приносят страдания другим. Его ответ на призывы к миру — это поставка все большего количества вооружений из Северной Кореи и Ирана", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который стартовал 15 января 2024 года, обсуждают украинскую "Формулу мира".