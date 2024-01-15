Украина и Швейцария готовят Глобальный саммит по украинской "Формуле мира": подробности

Грядущее событие станет началом практической реализации украинской "Формулы мира"

В понедельник, 15 января, стало известно, что Украина и Швейцария начинают подготовку к проведению Глобального саммита мира на уровне лидеров. С этой встречи и начнется практическая реализация "Формулы мира", которую обсуждали, в том числе на экономическом форуме в Давосе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет глава его Офиса Андрей Ермак. Все детали он пообещал сообщить позднее.

Подробности о подготовке станут известны чуть позже

Украинскую "Формулу мира" обсуждали в Мальте в конце октября 2023 года, а продолжили на экономическом форуме в швейцарском Давосе. Участники обсудили все 10 пунктов "Формулы мира". Это были саммиты на уровне советников. Теперь же планируется провести встречу между лидерами стран. Глобальный саммит по "Формуле мира" начнет ее практическую реализацию.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква еще в конце 2023 года говорил, что Украина подумает над организационными моментами, чтобы максимально вовлечь глав всех стран, в том числе лидеров Глобального Юга.

Отметим, что сначала мирный план Украины обсуждали в Копенгагене (Дания) и в Джидде (Саудовская Аравия). В России заявили, что не будут присутствовать на встречах, но проследят за ходом событий дистанционно.

Напомним, что Владимир Зеленский предоставил украинскую "Формулу мира" еще в конце 2022 года. Она состояла из 10 пунктов. Впервые украинский лидер перечислил их на саммите G20. Эта формула включает освобождение украинских территорий, полную безопасность для народа (включая энергетическую и продовольственную), возврат военнопленных и депортированных, а также наказание виновных и гарантии безопасности для Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что в Давосе министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина в 2024 году будет идти к своей стратегической цели. То есть, к выходу на границы 1991 года.